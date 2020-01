Gaming-tilbud: Spar 36% på Roccat Vulcan 120 Aimo

Hvis du hurtig er på aftrækkeren, har du nu mulighed for at få fingre i det fremragende gaming-tastatur Roccat Vulcan 120 Aimo til en virkelig god pris.

I disse dage har Bilka tilbud på tastaturet, der er sat ned fra 1.249 kr. til 799 kr., så med andre ord kan du spare 36 procent. Og billigere får du ganske enkelt ikke Roccat Vulcan 120 Aimo lige p.t., viser vores pristjek blandt de gængse danske forhandlere.

Som nævnt er det dog en god idé at slå til i en fart, for tilbuddet kun gælder til og med torsdag den 23. januar, hvis lageret da ikke slipper op forinden.

Roccat Vulcan 120 Aimo| 1.249,- 799,– | 36%|Bilka

Med Vulcan 120 Aimo får du et mekanisk gaming-tastatur, der imponerer med hensyn til både funktionalitet, design og komfort – alt sammen til en virkelig skarp pris.Se tilbud

Der er mange gode grunde til, at Vulcan 120 Aimo indtager en flot tredjeplads på vores top 10 over markedets bedste gaming-tastaturer. Det mekaniske tastatur er hurtigt, præcist, har en sober byggekvalitet og er ikke mindst behageligt at bruge, blandt andet i kraft af et lækkert taktilt feedback.

Denne model er udstyret med Roccats Titan-kontakter, som producenten selv har udviklet som alternativ til de ellers udbredte Cherry MX-kontakter. Og det er bestemt ikke noget dårligt bytte, mener vores anmelder, der er ovenud tilfreds med tastaturets performance i sin test af Roccat Vulcan 120 Aimo.

Og så gør det jo heller ikke noget, at tastaturet ser godt ud. Det er veldesignet og kommer med en individuelt justerbar RGB-bagbelysning, der ser ekstra flot ud i og med, at tasterne er delvist transparente.

Hvis du vil vide mere om Roccat Vulcan 120 Aimo, eller ønsker at købe tastaturet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

OBS: Tilbuddet kun gælder til og med torsdag den 23. januar, hvis lageret ikke slipper op forinden.