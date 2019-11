Funklende nyt redesign af Chrome rulles ud til alle platforme i september

Googles redesign af verdens mest populære browser, der blev gjort tilgængelig for udviklere og beta-kanaler i juli, bliver sluppet løs til alle fra starten af næste måned.

Udrulningen begynder den 4. september, og ifølge Googles nyeste udgivelsesnotater i Chrome Enterprise får "Chrome Browser et nyt design på tværs af alle operativsystemer".

Opfriskningen af Googles designsprog, Material Design, vil byde på afrundede hjørner på fanerne, en klarere farvepalet og desuden hvide skygger til aktive faner og vinduer.

Foruden den visuelle makeover vil den kommende Chrome 69-opdatering give browseren en række nye funktioner, herunder " integration af Windows 10s meddelelsescenter, touchpad gesture-navigation i Windows og opdateringer af funktionen AutoFyld."

Forbedret sikkerhed

Brugerne kan også forvente flere opdateringer af browserens sikkerhed, såsom fuld integration af den populære Password Alert-udvidelse, som hjælper med at forhindre uautoriseret brug af dine Google-konti af websteder, der er markeret som mistænkelige.

Google lover også, at risikoen for nedbrud forårsaget af tredjepartsprogrammer bliver reduceret med den nye version af Chrome, da browseren automatisk vil blokere usikker kode fremover.

Desuden går Google et skridt videre med udfasningen af Flash-support i deres nye udgivelse og har annonceret, at "fra og med Chrome 69 skal brugerne give tilladelse til, at websteder må bruge Flash hver gang, at de genstarter deres Chrome Browser."