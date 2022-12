FBI frygter TikTok

(Foto: Ascannio via Shutterstock)

FBI-direktør Chris Wray rejser nationale sikkerhedsbekymringer over det kinesiske sociale medie Tiktok.

Det skriver Securityweek ifølge Computerworld.

Han er bekymret over appens anbefalingsalgoritme, "som giver dem mulighed for at manipulere indhold, og hvis de vil, bruge det til indflydelsesoperationer."

"Alle disse ting er i hænderne på en regering, der ikke deler vores værdier, og som har en mission, der er meget i modstrid med, hvad der er i USA's bedste interesse. Det burde bekymre os,” sagde Wray til et publikum på University of Michigans Gerald R. Ford School of Public Policy, skriver mediet ifølge Computerworld.

TikTok er ejet af kinesiske ByteDance, som fredag erklærede følgende:

"TikTok Inc., som tilbyder TikTok-tjenesten i USA, er et amerikansk selskab, der er bundet af amerikanske love", lyder det ifølge Computerworld.