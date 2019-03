Farvel jack: Apple har taget livet af de sidste iPhones med 3,5 mm hovedtelefonstik

Efter annonceringen af deres 2018 iPhone-serie, som omfatter iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR, er det blevet afsløret, at mange af Apples tidligere iPhone-modeller, herunder 10-års jubilæumsmodellen iPhone X fra 2017, bliver udfaset, hvilket The Verge har rapporteret.

De udgåede modeller, som nu er blevet fjernet fra Apples website, omfatter iPhone 6S og iPhone SE, og det betyder, at du ikke længere kan købe en iPhone med et 3,5 mm jack-stik til hovedtelefoner hos Cupertino-selskabet.

Men der er godt nyt til at fans af kæmpe-kanter: Apple sælger stadig iPhone 7, iPhone 8 og iPhone 8 Plus på deres website, og det er så de eneste iOS-telefoner uden notch, du kan købe direkte fra kilden.

Har du set frem til at oplade din nye iPhone på en AirPower-opladningsplade, bør du forberede dig på fortsat at komme til at vente. Apples kommende trådløse Qi-opladningsløsning er også helt forsvundet fra deres hjemmeside, så det er næppe sandsynligt, at den bliver lanceret lige med det første.

De nye telefoner iPhone XS og iPhone XS Max kan forudbestilles fra 14. september og bliver tilgængelig globalt den 21. september.