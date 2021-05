Familien fra Bryggen stopper

'Familien fra Bryggen' holder efter 19 sæsoner pause på ubestemt tid, lyder det i en pressemeddelelse fra NENT.

Familien har simpelthen brug for det, som Linse Kessler beskriver som 'os-tid'.

"Jeg har elsket hvert et sekund af de 10 år, vi har optaget 'Familien fra Bryggen'. Vi har grinet rigtig meget; vi har taget pis på hinanden, vi har også grædt – i det hele taget har vi underholdt, mens vi på samme tid har levet vores liv," siger den 55-årige brygge-kvinde til BT, og fortsætter:

"Det har været mig en ære, og jeg er fuld af taknemlighed over for vores mange trofaste seere, som har fulgt os i tykt og tyndt. Vi har brug for en pause nu; det er ikke uden konflikter at optage sammen som en familie i 10 år, og vi har brug for ‘os tid’ nu."

Fra NENT's side lyder en stor tak til familien, der altså har leveret god underholdning det seneste årti.

"Vi har naturligvis fuld forståelse for, at familien nu har udtrykt ønske om en pause fra formatet, og vi ser allerede enormt meget frem til, at vi har dem tilbage på Viaplay og TV3 igen," lyder det fra Kenneth Kristensen, programchef hos NENT Group.

Han varsler, at der trods et foreløbigt punktum i fortællingen om 'Familien fra Bryggen' er nye projekter med familien på vej. Hvad, det konkret indebærer, kan han ikke afsløre.

NENT understreger, at alle 19 sæsoner af 'Familien fra Bryggen' er tilgængelige på Viaplay, mens 'Best of Bryggen' kan ses på Viafree.