Eksklusivt: OnePlus 8-serien lanceres i midten af april

Rygtebørsen bringer her nyeste sladder om de kommende OnePlus-telefoner. Det ser ikke ud til, at vi skal vente meget længere på lanceringen af OnePlus 8-serien. TechRadar i Indien har fra kilder tæt på firmaet erfaret, at OnePlus 8-serien bliver afsløret i anden uge af april. Historisk set har OnePlus afholdt globale og indiske lanceringer på samme dag, eller meget tæt op ad hinanden. Vi forventer at de fortsætter denne trend med de kommende telefoner.

OnePlus har ikke bekræftet at produkterne er på vej. Flere lækager har dog påpeget, at OnePlus vil gå fra 3 produkter til kun 2, med introduktionen af en ”Lite”-model. Dette bliver nok en budget-model med specs fra den øvre mellemklasse.

OnePlus 8 series: Hvad kan vi forvente?

(Image credit: OnLeaks)

OnePlus 8 Lite skulle gå imod et mere angulært design, hvor tidligere billeder fra OnLeaks pegede på en mindre 6,4 tommer skærm med kamerahul. Medtager vi samtidig, at OnePlus sidste år bekræftede, at alle fremtidige enheder vil understøtte højere opdateringshastigheder, håber vi, at 8 Lite får en 90Hz-skærm. Billederne afslører et triple-kamera, med en høj oplsning på hovedkameraet, en ultravidvinkel-linse og ToF-dybdesensor. På indersiden forventer vi at se MediaTek Dimensity 1000-chipsættet.

(Image credit: OnLeaks)

Hvad angår OnePlus 8, kan vi komme til at se en større 6,6 tommer buet skærm med hulkamera i øverst i venstre hjørne. Opløsningen bliver stadig Fuld HD+, men det er muligt, at opdateringshastigheden bliver på 120Hz. På bagsiden har vi et triple-kamerasetup magen til det på OnePLus 7 Pro, med høj opløsning på hovedkameraet, flankeret af en ultravidvinkel- og en telefotolinse.

(Image credit: OnLeaks)

Sidst er der OnePlus 8 Pro, som siges at få en endnu større QHD+-skærm med 120Hz opdateringshastighed og hulkamera. Som OnePlus 8 vil den indeholde et Snapdragon 865-chipsæt med 5G. Der er blevet plads til et quad-kamera, som tilføjer ToF-sensor til primær, ultravidvinkel og telefoto-komboen.

Større batterier og hurtigere Warp-opladningsstandarder kan også gøre debut i OnePlus 8-serien. Vi har desuden hørt hvisken om trådløs opladning og IP-certificering, hvilket igen kunne medføre en prisstigning. Firmaet siges også at arbejde på et sæt helt trådløse hovedtelefoner, som også vil blive vist frem denne gang. Der er kun en måneds tid til lanceringen og OnePlus kan komme med en officiel udmelding når som helst.