Dyrere at se TV 2: Prisstigningen møder kritik

TV 2 sætter prisen op på hovedkanalen - og gør det mere, end koncernen har gjort tidligere. Fra næste år stiger hovedkanalen med 1,50 kr. til 20,5 kr. månedligt. I 2023 bliver prisen 22 kr. månedligt, og efterfølgende 23,5 kr. i 2024, har TV 2 meldt ud.

Den øgede prisstigning skyldes primært, at antallet af husstande, der fravælger en traditionel tv-pakke, er accelereret, siger vice adm. direktør Flemming Rasmussen på TV 2.

Ifølge adm. direktør Anne Engdal Stig Christensen lød årsregnskabet for 2020 på omkring 7 pct. I antal husstande var det omkring 140.000 husstande, der opsagde deres tv-pakke sidste år, og udviklingen i første kvartal har ikke tydet på bedring.

I Danske Mediedistributører, der er interesseorganisation for de klassiske tv-distributører som Yousee og Stofa, er man kritisk over for stigningen, og køber ikke TV 2's forklaring.

"Vi taler om en stigning på 8 pct. til næste år og samlet 24 pct. over tre år. Det er måske lidt svært at forstå begrundelsen for så forholdsvist store stigninger, når selskabet har et overskud på næsten en halv mia. kr. om året. Det kan ikke undgå at lægge yderligere pres på det traditionelle tv-marked, som i forvejen er presset af internationale streamingtjenester," forklarer kommunikationschef hos Danske Mediedistributører, Ib Konrad Jensen, der også peger på den voksende abonnementsforretning, TV 2 er ved at opbygge sideløbende på streamingplatformen TV 2 Play.

"TV 2 har før argumenteret med, at prisstigningerne er nødvendig for at kompensere for et faldende kundetal på flow-tv. De tilbageværende og trofaste kunder skal dække tabet på de kunder, der har droppet det traditionelle tv-abonnement. Jeg bider mærke i, at TV 2 samtidig har opnået over 700.000 abonnenter på TV 2 Play, hvis væsentligste attraktion formentlig er netop indhold fra hovedkanalen", lyder det fra Ib Konrad Jensen.