Borderlands 3 kan blive lanceret d. 13. september og komme eksklusivt til Epic Games Store

Borderlands 3 udkommer d. 13. september i år og ifølge rygter, kan PC-udgaven kun købes via Epic Games Store . Den foreslåede lanceringsdato stammer fra et nu slettet tweet tilhørende den officielle Twitter-konto for Borderlands 3, som fremhævet af en vi Wario64.

Borderlands 3 releasing on Epic Games Store (from a Twitter ad video that is now deleted) pic.twitter.com/d4v17GapWZApril 1, 2019

Som du kan se, blev datoen d. 13. september ved en fejl delt, og en videoreklame for Twitter (som også hurtigt blev trukket tilbage) blev ligeledes delt. Denne indeholder logoet for Epic Games Store i venstre hjørne ved siden af logoerne for udvikleren og udgiveren.

Forvent at se Borderlands 3 på vores liste med de mest ventede spil i 2019

Epic Games Store vs Steam : kampen om PC-kunderne

: kampen om PC-kunderne Måske skal du spille Borderlands 3 på en af de bedste gaming-skærme

Det sidste har ført til nogle spekulationer omkring muligheden for, at Epic har sikret sig endnu en højtprofileret titel, og at Borderlands 3 ikke vil komme til Steam.

Der er ikke mange beviser derude, men det er interessant, som Engadget fremhæver, at direktør for Gearbox, Randy Pitchford, har delt tre tweets, som lader til at indikere, at Epic-eksklusivt indhold er på vej.

As a customer, I’m happy to shop in different stores - already do! I’ve bought games from Xbox, Playstation, Switch, Steam, Origin, GOG, Humble, Uplay, Epic and other stores. To me, exclusives are fine when they come w/ advantages and when they are short – say, six months :) 2/3April 1, 2019

Tidsperioden på seks måneder er interessant og potentielt afslørende. Pitchford udtalte også, at Gearbox har ”vist interesse i spil på tværs af plaforme” og tilføjede: ”Vi mener at multi-platform-understøttelse er en forudsætning og Epics førerskab inden for understøttelse på tværs af platforme hjælper vores interesser inden for samme.”

Pitchford understrede dog samtidig, at det i sidste ende er op til udgiveren, 2K, at bestemme dette.

Det er samtidig interessant, at Pitchford tidligere har bakket op om Epic på Twitter – senest i december sidste år, hvor han var ”begejstret” for at støtte Epic Games Store og fulgte op med kommentaren herunder.

(I’ve been asked a lot about it today. To add more color: Our friends at Epic are great people who care about the health of our industry and the value of creators big and small. Their leadership on this front is welcome and due.)December 5, 2018

Ikke en aprilsnar

Den opmærksomme læser vil have bemærket, at begge slettede tweets samt videoen dukkede op forleden, hvor kalenderen sagde d.1. april.

Det tyder dog ikke på, at der var tale om en aprilsnar, når vi ser på Pitchfords reaktioner, og det faktum, at det lækkede materiale meget hurtigt blev fjernet igen, hvilket næppe havde været tilfældet, hvis der var tale om en spøg.

Havde der været tale om en aprilsnar, ville det desuden have været en dårlig en af slagsen uden nogen egentlig spøg (et publicity stunt ville give mere mening).