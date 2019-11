Apple HomePod 2 kan give stereolyd overalt i rummet

Apples længe ventede HomePod 2 kan lyde bedre end originalen, hvis vi skal dømme ud fra to nye patenter, som er registreret af firmaet.

Patentet har fået et navn, som kan oversættes til ”Flerbrugers stereomatrix”, og beskriver ifølge Apple Insider et system, hvor flere personer kan opleve en stereoeffekt uafhængig af hvor de sidder.

Kort fortalt beskriver patentet et system, hvor flere højttalerelementer og avanceret lydbehandling bidrager til at hver person hører lyd tilpasset til dem. På denne måde hører hver enkelt et tilpasset og balanceret stereobillede, uanset hvor de befinder sig.

Nu tænker du sikkert, hvordan kan HomePod vide hvor i rummet du befinder dig? Her kommer Apples andet patent ind i billedet. Dette har et navn som kan oversættes til ”System og metode for dynamisk kontrol af lydafspilning baseret på positionen af lytteren”.

Dette patent beskriver et system, som bruger en form for kamera eller sensor til at se hvor folk er i rummet og om de sidder eller står. Ideen er, at den næste HomePod skal kunne opfatte hvad du foretager dig – om du ligger ned, går imod højttaleren eller forlader rummet – og justere lyden efter behov eller sætte lyden på pause til du kommer tilbage.

Psykoakustik er fedt eller hvad?

Har du ikke beskæftiget dig med den lydbehandling før, kan det virke lidt usandsynligt, men der findes faktisk en række selskaber, som arbejder på at udvikle 3D-lyd.

Creative har en løsning de kalder Super XFI , Sony viste deres 360 Reality Audio frem under CES 2019 og Dolby Atmos og DTS:X har efterhånden eksisteret i et stykke tid. Alle løsningerne fungerer forskelligt. Creative bruger en softwareløsning, Atmos bruger højttalere i loftet og 360 Reality Audio er både et lydformat og en teknologi. Dermed er det ikke så usandsynligt som først antaget, at også Apple kan komme med en løsning.

Vil disse teknologier så give Apples næste HomePod en fordel i forhold til konkurrenterne Amazon Echo og Google Home? Vi må vente og se.

