DJI afslører STORM-dronen, men du kan ikke købe den

Droneproducenten DJI har efterhånden spredt sig over flere sektorer, senest med sit fremragende Osmo Action camera , men har alligevel altid fasthold sit fokus på konsumenter, professionelle og sågar industri-kunder. Nu byder deres professionelle serie så velkommen til en ny STORM-mulighed, der af sin arkitekt beskrives som en professionel tungløftende flyvende platform.

STORM er primært henvendt til filmfotografer, har otte propeller, er udstyret med firmaets Ronin 2 PTZ gimbal, og er designet til at kunne bære professionelt filmudstyr på op til 18,5kg – hvilket er betydeligt mere end det nuværende lineup er i stand til, såsom Matrice 600 .

Den kan flyve med hastigheder på op til 80km/t, selvom dette er reduceret til 60km/t, når den indbyggede GPS er slået til, og kan benyttes under temperaturer ned til -10C. Som forventet påvirker den potentielt høje vægt flyvetiden, som i sidste ende afhænger af præcis hvor meget dronen skal flyve rundt med. Selve systemet kan flyve i 25 minutter, men øges vægte med blot 12kg er vi nede på 15 minutter. Endnu tungere grej får dette ned på kun otte minutter.

Vil du købe STORM? Det kan du indtil videre glemme alt om. Det ser ud til, at STORM kun er tilgængelig som en del af DJI Studio Aerial Custom Cinematography Service, som også inkluderer et filmhold og et produktionskøretøj. Der tages ikke kunne hånd om transporten men også flyvningen og strømforbruget.

Oven i dette ser det ud til, at tjenesten kun bliver udbudt i Kina, i hvert fald til at starte med. Det vides ikke hvad det kommer til at koste.