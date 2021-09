Disney dropper streaming-premierer

Disney har besluttet at give resten af sine nye film i 2021 debut i biografen, inden de rammer diverse streamingtjenester.

Det oplyser underholdningsgiganten ifølge Ritzau.

Meldingen kan give et rygstød til biograferne, som har kæmpet med corona-nedlukninger og med at få folk tilbage i salene efter hele eller delvise genåbninger.

Disney har for nylig udgivet flere større film - blandt andet "Black Widow", hvor Scarlett Johansson spiller hovedrollen - på streamingtjenesten Disney+, samtidig med at filmene fik premiere i biograferne.

Det har ført til kritik fra desperate biografer, som har mistet indtjening.

"Der er kun én måde, hvorpå man kan skabe en milliardforretning," udtalte direktøren for biografkæden AMC Theatres i august.

"Vis film i biograferne først."

Blandt de Disney-film, der står til at få premiere, er Marvel-filmen "Eternals". Også Ridley Scott-filmen "The Last Duel" og instruktøren Steven Spielbergs genindspilning af "West Side Story" får premiere i år.

Alle vil de blive vist 45 dage i biografen, før de bliver gjort tilgængelige på streamingtjenester.

Meldingen kommer i kølvandet på, at filmen "Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings" har fået pæn succes med premiere udelukkende i biograferne.

Filmen var den første Marvel-film i to år, der fik premiere kun i biograferne.

Skuespilleren Scarlett Johansson har sagsøgt Disney for at udgive Black Widow på Disney+ samtidig med biografpremieren.

Ifølge skuespilleren var hun i kontrakten garanteret, at filmen først skulle have premiere i biograferne. Hendes løn for filmen er i høj grad baseret på, hvordan filmen klarer sig i biograferne.