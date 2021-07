Discovery Networks i tocifret millionunderskud efter brud med Yousee

2020 blev et år med røde tal på bundlinjen for Discovery Networks Danmark, som står bag streamingtjenesten Discovery+ og 11 tv-kanaler, herunder Kanal 5, Kanal 4 og Eurosport. Det skriver MediaWatch

Omsætningen landede på 596,8 mio. kr. mod 921 mio. kr. året før - et fald på 35 pct. fra 2019 og tæt på en halvering over en femårig periode fra 2016. Driftsresultatet faldt med 174 pct. fra 2019 til et minus på knap 80 mio. kr. fra 107 mio. Årsresultatet endte på minus 67 mio. kr. - et brat fald på 158 pct. fra 2019.

Ledelsen ønsker ikke at kommentere resultaterne over for MediaWatch, men henviser til ledelsesberetningen, hvor det fremgår, at resultaterne er som forventet.

De markante fald skal ses i lyset af, at Discovery Networks i udgangen af 2019 brød med Danmarks største tv-distributør Yousee i forbindelse med forhandlinger om en fornyelse af kontrakten.

Uenigheden mellem de to parter bundede i, at Yousee ønskede at tage Discoverys kanaler ud af de faste tv-pakker og i stedet gøre dem tilgængelige i Yousees bland selv-produkt, hvilket Discovery ikke ville gå med til.

Ifølge MediaWatch har skilsmissen med TDC-ejede Yousee, som har ca. 1,2 mio. tv-kunder, kostet Discovery omkring halvdelen af tv-stationens rækkevidde og tv-tid i danske husstande - et tab selskabet ikke har kunnet indhente via andre tv-distributører.

Tabet af de mange husstande rammer både Discovery på reklameomsætning, hvor der er færre seere at sælge til annoncørerne, og abonnementsindtægter, hvor koncernen har mistet Yousees tv-kunder.

Samtidig har Discovery som følge af bruddet satset mere massivt på streamingtjenesten Dplay, som ved årsskiftet skiftede navn til Discovery+ i forbindelse med en relancering.

I ledelsesberetningen lyder det, at virksomheden er i gang med at positionere sig selv til en fremtid med mindre flow-tv og mere streaming, som er en klar tendens på det danske og nordiske marked.