Dette er måske vores første kig på Samsung Galaxy Sport smartwatch

En jævn strøm af lækager henover de sidste par uger betyder, at Samsung næsten med sikkerhed snart vil annoncere et nyt smartwatch, og en ny rendering kan måske give os det første smugkig på designet.

Det nye ur ventes at blive kaldt Samsung Galaxy Sport, og bygger videre på Galaxy Watch, som blev annonceret sidste år. Her er dog tale om en mere fitnessorienteret enhed.

Renderingen som du kan se herunder, blev givet til 91Mobiles af hvad hjemmesiden kalder en ”troværdig kilde”. Vi kan ikke stå inde for denne kilde, men 91Mobiles plejer at få ret, når det kommer til lækager.

Image Credit: 91Mobiles

Sporty nyt design

Hvis renderingen holder vand, får uret en rund skærm med to runde knapper på højre side til at navigere med. Det ser meget slankere ud end Galaxy Watch, og vi forventer også at det bliver lettere, så det er mere behageligt at træne med.

Uret vi ser her er i chrome med en hvid rem, men vi forventer også at Samsung tilbyder andre farver og remme. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt om det vil komme i flere størrelser, som det er tilfældet med Galaxy Watch.

Selvom vi ikke kender de præcise specifikationer, forventer vi at Samsung har inkluderet en pulsmåler, GPS og en normal skridttæller, hvis de vil konkurrere med andre populære fitnessure. Af samme årsag bliver Galaxy Sport nok også vandtæt, så du kan svømme med det på.

Vi forventer at høre mere om Samsungs næste smartwatch inden for de kommende uger, hvor firmaet også ventes at afsløre Galaxy S10 (og måske flere ting) d. 20. februar, ligesom de måske også afslører noget under MWC 2019.

Image Credit: TechRadar