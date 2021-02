Derfor venter den foldbare iPhone nok ikke lige om hjørnet

Der er to unikke komponenter, der skal være på plads når man vil udvikle en foldbar mobil: et hængsel, der lader telefonen åbne og lukke et utal af gange uden at gå i stykker og en skærm, der skal kunne folde uden problemer.

Det lyder som om Apples iPhone Flip mangler sidstnævnte, og så er der lang vej til lanceringen.

Kinesiske Digitimes har været i kontakt med en insiderkilde, der fortæller at Apple har sat LG Display på opgaven med at designe (ikke nødvendigvis producere) skærmene til virksomhedens første foldbare mobil.

Bare for at gøre det klart: Der er ikke tale om LG Mobile, der laver LG-mobiler. Det er et selvstændigt firma, der tidligere har lavet skærme til Apple og andre.

Hvis det passer tyder det på, at , at iPhone Flip stadig er på et meget tidligt udviklingsstadie. Det vil formodentlig tage lang tid for LG at designe en foldeskærm, der fungerer godt, når man regner prototyper og patenter på forskellige udgaver. Selv når skærmen er færdig, skal telefonen igennem de samme faser.

Derefter skal skærmen og andre dele masseproduceres. Og det lyder ikke som om, LG er udset til det. Med andre ord er det ikke sandsynligt, at telefonen kommer på markedet foreløbigt.

Hvornår kommer iPhone Flip på gaden?

Vi har hørt flere forskellige bud, men det er svært at drage konklusioner. Som det ser ud nu forventer vi en lancering engang i 2022 eller 2023.

Det her rygte peger helt klart i retning af sidste del af 2023 eller senere. I 2023 bliver vi sikkert præsenteret for iPhone 15, og en foldbar telefon kan være en del af det.

Den mere anvendelige del af rygtet er nok, at Apple ikke har skærmene klar. Det betyder, at vi kan afvise eller være meget mistænkelige overfor læk og rygter med detaljerede oplysninger om skærmene.

Der er dog ingen tvivl om, at iPhone Flip (eller iPhone Fold eller hvad den kommer til at hedde) er flere år ud i fremtiden.