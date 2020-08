Der kan være et nyt Zelda-spil på vej til Switch, men det er ikke Breath of the Wild 2

Et nyt spil til Nintendo Switch dukkede kortvarigt op på Amazon og fik os helt op og ringe. Det var intet ringere end The Legend of Zelda: Skyward Sword. Desværre har Amazon nu fjernet spillet igen, efter at Zelda-fans og den samlede spilpresse gik i selvsving. Vi ved på nuværende tidspunkt ikke om der var var tale om en fejl eller om spillet faktisk er på vej. Læs med for at se hvad vi tænker…

The Legend of Zelda: Skyward Sword udkom oprindeligt til Nitendo Wii i 2011 og landede på Wii U eShop i 2016.

Det var det sidste rigtige Zelda-spil før Breath of the Wild (2017) på Nintendo Switch, og trænger i den grad til en relancering til det det udvidede publikum på Nintendos mest solgte hybridkonsol. Selvom der ikke er kommet nogen officiel udmelding fra Nintendo - og selvom spillet nu igen er væk fra Amazon – fremgik det ganske tydeligt, at spillet var til Nintendo Switch med en listepris på 69.99 pund og ”endnu ikke var udgivet”.

En ting der ligger godt i tråd med lanceringen er det kommende 35-års jubilæum for Legend of Zelda-serien, det er i 2021 – hvilket tilfældigvis også 10-års jubilæet for Skyward Swords udgivelse.

Vi må væbne os med tålmodighed

Selvom vi formoder, at opslaget var legitimt, ved vi ikke noget om hvornår informationen blev lækket. Som nævnt er 2021 året for seriens 35-års jubilæum - og det kan være, at Nintendo bruger Skyward Sword til at omvende flere fans, før Breath of the Wild 2 endelig kommer til konsollen.

Der blev teaset for Breath of the Wild-efterfølgeren på E3 2019 med en mystisk trailer, som muligvis antydede en tilbagevenden af Demise – skurken i Skyward Sword, og den ægte onde kraft bag den almindelige skurk i serien, Ganondorf.

Det ville da også være smart at minde spillere om Demise i seriens mytologi - eller, for dem, der ikke har spillet Skyward Sword på Wii eller Wii U, for første gang introducere dem for Demise. Det ville være spændende at se elementer fra så mange forskellige tidligere spil i BOTW 2, hvor traileren ser ud til at vise ikonografi fra Twili i Twilight Princess, mens den formodentlig også beholder en masse af BOTW's åbne ordelementer og karakterer – hvilket giver mening, da det er en direkte efterfølger. Nintendo er ikke kommet med yderligere afsløringer vedrørende BOTW 2 i løbet af E3 2020 -perioden, og det er sandsynligt, at udgiveren venter til E3 2021 for at vise flere detaljer fra spillet – forhåbentligt presse og fans igen deltage i begivenheden til den tid.

Når man tænker på hvor integreret Wiis bevægelseskontroller var til Skyward Swords kampsystem, er der masser af potentiale for, at Joy-Con's evner kan udnyttes – hvis de altså holder op med at drifte. Uanset hvad der sker, regner vi ikke med at høre mere om spillet i 2020.

Spillede du ikke Skyward Sword på Wii eller Wii U? Tjek HD-traileren nedenfor: