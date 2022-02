Denne guldbelagte Sony Walkman kan bringe lidt bling til WH-1000XM4

Lidt bling har aldrig skadet nogen, vel? Det er i hvert fald, hvad Sony virker til at tænke. De har nemlig udgivet en meget prangende, forgyldt bærbar Walkman.

Sony NW-WM1ZM2, der er sat til at blive frigivet i april, er efterfølgeren til NW-WM1Z Walkman, der blev lanceret i 2016, og den kan være den perfekte ledsager til dine Sony WH-1000XM4 hovedtelefoner (hvis du har penge til overs).

Globale priser er endnu ikke bekræftet, men den vil koste "cirka" $4.500 ifølge Sony, altså omkring 29.500 kr. Til sammenligning koster vores valg af den bedste bærbare musikafspiller i 2022, Astell & Kern A&ultima SP2000T, $2.399, og der er masser af MP3-afspillere på markedet, der koster mindre end $200.

(Image credit: Sony)

Chassiset på denne overdådige bærbare musikafspiller er lavet af højkvalitets guldbelagt iltfrit kobber. Ifølge Sony er dette materiale meget udbredt til instrumentfremstilling og giver den nye Walkman sin "unikke naturlige, akustiske lyd", mens dens evne og styrke giver en "uovertruffen" lydydelse.

Sony siger også, at stivheden af dette materiale giver en "klar, ekspansiv lyd, så du kan opleve hvert instrument, som om det optrådte live".

Chassiset omgiver en fem-tommers berøringsskærm. Der er også et udvalg af kontrolknapper til musikafspilning på siden af NW-WM1ZM2, en USB-C-port og et microSD-slot, så du kan booste dens 256 GB indbyggede filhukommelse. Hvilket burde være mere end rigeligt - og 40-timers batterilevetid betyder, at du ikke behøver at oplade denne Walkman for ofte.

Hi-res audio support er ret omfattende med 32bit 384kHz PCM bit-to-bit playback og Native DSD support op til 11,2MHz. Hvis alle disse akronymer giver dig hovedpine, er alt hvad du behøver at vide, at din musik skal lyde stort set som kunstneren havde til hensigt, uden tab af detaljer, der kan skjule de subtile harmonier, toner og teksturer.

Det er, hvis du bruger et par kablede hovedtelefoner til at lytte til højopløselige lydfiler - men hvis du foretrækker et par kabelfrie ægte trådløse øretelefoner, tilbyder Sony også LDAC Bluetooth-codec, som lader dig nyde ' næsten højopløselig kvalitet' uden ledninger. Og med Android 11 kunne du få en Walkman med indbygget Wi-Fi-understøttelse for nem streaming.

Ligesom Sony hovedtelefoner gør Walkman brug af virksomhedens DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), som opskalerer komprimerede lydfiler for at bringe dem til et niveau, der er tættere på ægte high-resolution. Selvom vi ikke var helt overbevist af denne funktion, da vi testede Sony WF-1000XM4 og Sony WH-1000XM4 hovedtelefonerne, burde det tilbyde en forbedring for MP3-filer.

For yderligere at forbedre lyden har Sony inkluderet et 'low-phase noise oscillator clock', som giver et timing signal til alle dele af Walkman - dette skulle undgå et fænomen kendt som 'timing jitter', som kan forringe digitale lydsignaler.

Findes der billigere bærbare musikafspillere derude?

The Sony NW-WM1AM2 (left) is a cheaper version of the gold-plated Walkman. (Image credit: Sony)

Sony Walkman er et ikonisk produkt, der har levet siden 1979, og denne seneste iteration tager de bærbare musikafspillere til et nyt niveau af luksus - men hvis prisen er lidt for høj til dig, findes der en billigere model, du kan overveje.

Sony NW-WM1AM2 er udstyret i en aluminiumslegering i stedet for forgyldt kobber og har et mindre premium kabel, der løber fra Walkmans forstærker til dets afbalancerede hovedtelefonstik. Dens indbyggede lagerplads er også halvdelen af dens guldsøskende på 128 GB.

Igen er den globale prissætning endnu ikke bekræftet, men NW-WM1AM2 vil koste omkring $1.790 altså cirka 11.735 kr.

Hvis du leder efter noget meget, meget billigere end det, så tjek SanDisks udvalg af budget MP3 afspillere - det er stadig en smart måde at tage musik med på farten uden at være afhængig af din smartphone.

Læs også vores guide til de bedste hovedtelefoner i 2022

Via What Hi-Fi?