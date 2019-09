Den svenske Hövding er blevet endnu smartere

Svenske Hövding har høstet stor ros for sin unikke cykelhjelm formet som en krans med indbygget airbag. Nu er de så klar med 3. version, som er blevet lidt smartere bl.a. takket være forbindelse til din smartphone. Den nye model, blot kaldet Hövding 3, er resultatet af fire års forskning og udvikling.

Hvor de to forrige udgaver solgtes i forskellige størrelser, har man nu forbedret brugervenligheden med bl.a. regulerbar størrelse, som giver perfekt pasform omkring nakken, en nyudviklet, patenteret airbagteknologi, samt forlænget batteritid, som nu skulle give 15 timer på den tophjulede.

”Vi har forsket i fire år for at gøre verdens sikreste hovedbeskyttelse for cyklister endnu bedre. Desuden har vi i løbet af de otte år, Hövding har været på markedet, indsamlet feedback fra kunderne, som vi har anvendt i design- og udviklingsarbejdet med den nye model, der introducerer helt nye funktioner for brugeren,” forklarer Frederik Carling, der er adm. direktør hos Hövding.

Nu med Bluetooth

En ny funktion i Hövding 3, er bluetooth-funktionen, som muliggør tilslutning til din smartphone. Dette åbner op for flere smarte funktioner. Eksempelvis kan Hövding via en såkaldt ICE-funktion (In Case of Emergency) give besked til pårørende, hvis du kommer ud for en ulykke og airbaggen aktiveres. En ny app giver dig samtidig overblik over batterilevetiden samt hvor langt og hvorhen du har cyklet. Høvding indsamler denne data anonymt og vil bruge den til at komme med forslag til hvordan cykelinfrastrukturen bør udvikles.

”Cykling er svaret på mange af udfordringerne med miljø, trængsel og sundhed i byer i hele verden, og hos Hövding er det vores mål at bidrage til at skabe tryggere rammer for cyklister i byen. Sikkerhed handler ikke bare om at beskytte sig. Det handler om at arbejde proaktivt for at sænke ulykkesstatistikken på lang sigt. Med vores nye airbag kan vi sætte yderligere fart på vores vision om at beskytte endnu flere cyklister, end vi gør i dag. Både på kort og på lang sigt,” siger Fredrik Carling.

Du kan læse mere om Hövding 3 på den officielle hjemmeside, hvordan du også kan bestille dit eget eksemplar. Den unikkel cykelhjelm koster 2.295 kroner.