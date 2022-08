Den dårligste Marvel-film får en efterfølger

Ifølge nye læk fra Marvel Studios får den dårligste Marvel-film nu en efterfølger.

Eternals (opens in new tab)er den Marvel-film med den laveste bedømmelse fra både fans og kritikere (vi er dog ikke helt enige i vores guide over alle Marvel-filmene (opens in new tab)), og nu får den ifølge moderatorerne på Marvel Studios Spoilers Reddit-siden en efterfølger.

Ifølge en ny Tales From the Mod Queue-tråd (opens in new tab) er Eternals 2 i støbeskeen hos Marvel Studios. Vi ved dog ikke noget om, hvor langt henne i produktionsprocessen filmen er på nuværende tidspunkt. Ifølge kilden vil Chloé Zhao, der instruerede den første Eternals-film, muligvis ikke vende tilbage. Hvis hun gør, kan hun blive "stærkt begrænset" af Marvels kreative overhoveder som bl.a. Marvel Studios’ præsident Kevin Feige og højre hånd Louis D'Esposito.

Opslaget indeholder også ubekræftede oplysninger om, at produktionsproblemer har sat en kæp i hjulet for udviklingen af superheltefilmens. Marvel-medarbejdere skulle efter sigende være bekymrede for, at et lignende scenarie udspiller sig igen, hvis Eternals 2 officielt får grønt lys. Men da der på nuværende tidspunkt kun er tale om rygter, skal man nok tage det med et gran salt.

Marvel Studios Spoilers moderationsteam siger, at Marvel Cinematic Univers-fans ikke bør stole blindt på alt, hvad de hører om Eternals 2, men Reddit-sidens mods siger samtidig, at disse oplysninger stammer fra pålidelige kilder. På nuværende tidspunkt er det altså op til hver enkelt, om man vælger at tro på det eller ej. Vi har kontaktet Disney for at få en officiel udtalelse om rygterne, og vi opdaterer denne artikel, hvis vi modtager et svar.

Eternals havde premiere i biograferne i november 2021, og blev kendt som den MCU-film med den dårligste bedømmelse. I øjeblikket er Marvel Phase 4 (opens in new tab)-projektet vurderet til 47% "rådden" (opens in new tab) på webstedet Rotten Tomatoes. Det placerer den som nummer sjok på Rotten Tomatoes' egen MCU-filmrangeringsliste. Eternals har en publikumsbedømmelse på 6,3 ud af 10 på IMDb.com (opens in new tab). Det placerer den andensidst på listen over de forskellige MCU-serier og -film. Ms Marvel, som er den seneste Marvel Disney Plus-serie, ligger lige under med en IMDB-vurdering på 6,2. For god ordens skyld ser vi bort fra Sonys Marvel-produktioner som Morbius og Venom.

I vores anmeldelse (opens in new tab) sagde vi, at Eternals var en "bedre film, end hvad kritikere har bedømt den til at være", og vi tilføjede, at den er et "værdigt MCU-indlæg, der får en til at tænke over mennesket, der gemmer sig bag superheltedragten". De fleste fans var ikke enige med os, men vi mener, at der er andre Marvel-film, der er dårligere end Eternals. Læs vores artikel om de bedste Marvel-film (opens in new tab) for at finde ud af, hvilke film vi har placeret lavere end Eternals.

Fortjener Eternals en ny chance?

Advarsel: Eternals-spoilere forude!

Vi synes absolut, at Eternals fortjener endnu en chance, men som vi nævnte i vores anmeldelse, er der et par problemer med filmen som bl.a. den overordnede fortælling, efter filmens store twist er blevet afsløret, og de lidt irriterende jump-cuts.

Disse kritikpunkter er blevet endnu mere tydelige for hver MCU-film og -serie, der er kommet siden. De andre projekter nævner nemlig ikke noget om filmens plot, eller om den nye himmel, der opstod fra jordens indre (Tiamut ). De nævner heller ikke noget om at nogle af Eternals blev kidnappet i Arishem, som ellers ville have været synlig fra Jorden.

Da filmen er baseret på noget af det mest uhåndterlige Marvel-tegneserieindhold, der findes, må vi dog indrømme, at filmen gjorde det så godt, den kunne, for at bringe Eternals' indviklede tegneseriehistorie til biografgængere og MCU-fans.

Celestials' MCU-historie lagde fundamentet for en større og mere omfattende indsigt i, hvilken rolle disse mystiske og kosmiske væsener spillede i skabelsen af universet - og de uhyggelige planer, der lå bag. Vi blev præsenteret for de første åbenlyst homoseksuelle og døve superhelte i MCU, og det skabte mere mangfoldighed i verdens største film-franchise. Zhaos kinematografi og fantastiske instruktørevner gjorde den til en af de mest visuelt flotte Marvel-film, der nogensinde er blevet lavet. Selvom scenerne efter rulleteksterne desværre blev lækket (opens in new tab), før filmen fik premiere, skuffede de bestemt ikke.

Der var altså også mange positive ting at sige om Eternals, og baseret på disse slutscener, som vi nævnte ovenfor, lader det til, at Marvel ikke helt er færdige med de karakterer, der medvirkede - hverken hovedrollerne eller birollerne. Måske føler studiet, at Eternals fortjener en efterfølger for at vise, hvor vigtige disse karakterer er for MCU-universet?

Uanset om Eternals får en efterfølger eller ej, er der masser af masser af MCU-produktioner klar til at melde sin ankomst før en potentiel Eternals 2. Black Panther: Wakanda Forever (opens in new tab) er den næste Marvel-film, som får biografpremiere i november måned, men inden da kan du se She-Hulk: Attorney at Law (opens in new tab), som lige er udkommet på Disney Plus (opens in new tab).