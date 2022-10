Corona plager iPhone-fabrikker

(Foto: Feature China/Future Publishing via Getty Images)

En af Apples vigtigste underleverandører døjer med at få styr på produktionen på grund af omfattende corona-restriktioner i Kina.

Det er den kolossale komponent-virksomhed og elektronik-producent Foxconn, hvis kæmpemæssige fabrik i Zhengzhou i det centrale Kina er ramt af både corona-restriktioner og massive protester blandt fabrikkens 200.000 ansatte.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, som estimerer, at op imod 30 procent af fabrikkens output er truet af blandt andet medarbejderflugt. Foxconn oplyser ifølge Computerworld selv, at der skulle være styr på situationen.

Foxconn står alene for langt størstedelen af Apples samlede iPhone-produktionen, hvor den corona-plagede fabrik alene står for de 70 procent. Dermed er omkring en femtedel af den globale iPhone-produktion truet.

Produktionskvalerne tog fart i midten af oktober, hvor adskillige corona-tilfælde blev observeret blandt Foxconns medarbejdere.

Herefter fulgte en stribe skrappe restriktioner, hvor ansatte blev beordret til alene at opholde sig i produktionshaller og trængte soveværelser, hvor måltider skulle indtages efter kantiner, blev afspærret. Det skriver Computerworld.

Behandling har fået dusinvis af medarbejdere til at flygte fra faciliteterne alene den seneste weekend, mens et ukendt antal af medarbejdere er ramt af Covid-sygdom. I seneste opgørelse fra 19. oktober lyder det, at 264 tilfælde af sygdommen er konstateret.

De drastiske tiltag kommer op til Apples traditionelt bedste kvartal målt på iPhone-styksalg, hvor julehandlen plejer at sørge for at iPhone-efterspørgslen er størst, skriver Computerworld.