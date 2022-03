CD’-salget går frem for første gang i årtier

I efterhånden mange år har musik på fysiske medier været udfordret af den brugervenlighed og bekvemmelighed som streamet musik tilbyder.

Det er noget som musikbranchen har erfaret så eftertrykkeligt, med særligt CD-salgets deroute fra omkring årtusindskiftet, hvor kunstnere som Eminem og Nsync dominerede hitlisterne.

Tallene fra den amerikanske musikbranche-organisation, RIAA, taler deres tydelige sprog – fra at omsætte CD’er for 13,2 milliarder dollar i 2000, blev der kun omsat for lidt over en tredivtedel i 2020: blot 0,48 milliarder dollar. Det rapporterer Computerworld.

Seneste tal bryder dog med trenden: CD-salget er for første gang i over 20 år steget og i kølvandet på den udvikling følger nye rekorder for musikbranchen generelt.

Mens forbrugerne har droppet de digitale diske i stor stil siden 2000, er de fysiske medier ikke røget helt i glemmebogen.

LP’en og dennes analoge præg har vundet stadig større indpas i en digitaliseret verden. I 2021 er det blevet til en omsætning for lige over en milliard dollar – en 70-dobling i forhold til seneste lavpunkt i 2005, hvor der blot blev omsat LP’er for 14,2 millioner.

Målt i procenter er der tale om et decideret omsætningsboom i de fysiske medier i forhold til 2020. LP-salget er således gået 55 procent frem det seneste år, mens CD-salget er vokset med 21 procent.

CD-salget markerer sig samtidigt ved at overhale det format, der i sin tid bidrag til mediets undergang: De digitale downloads.

For første gang nogensinde har CD-salget indhentet og overhalet salget af digitale downloads af både albums og singler, skriver Computerworld.