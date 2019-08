CD Projekt Red vil streame mere Cyberpunk 2077 gameplay i august

Hvis du hungerer efter mere fra det kommende Cyberpunk 2077, har du heldet med dig: CD Projekt Red har i et blogopslag bekræftet, at de vil streame mere gameplay i næste uge.

D. 30 august kl. 20.00 dansk tid, vil udvikleren streame live, hvor de vil vise 15 minutter fra spillet. Samme indhold blev også vist frem til deltagere på Gamescom 2019. Livesendingen sendes fra Warsaw i stedet for PAX West, som det ellers oprindeligt var planlagt, grundet ”mange logistiske (og visse kreative) grunde”, hvilket betyder, at udvikleren ikke er at finde til Seattle-eventet.

De der ser med under livesendingen vil ikke kun få et bedre indblik i spillets action-elementer og Pacifica-regionen af Night City, men vil efterfølgende også kunne overvære interviews med udviklerne.

Disse interviews bil give udviklerne mulighed for at uddybe hvad der bliver vist, forklare nogle kreative beslutninger som indgik i at lave spillet og give flere detaljer om spillestile, som spillerne selv kan give sig i kast med, når de får fingre i spillet.

Se med

Siden E3 2019 har CD Projekt Red været gode til at hype Cyberpunk 2077. Udover gameplay og screenshots er der også kommet smagsprøver fra spillets soundtrack på den officielle YouTube-kanal, hvoraf den seneste er Never Fade Away fra svenske Refused.

Det er muligt, at vi får mere at se og høre under Tokyo Games Show i september, da det er blevet bekræftet, at spillet vil danne grundlag for Spike Chunsoft-standen.

Cyberpunk 2077-livesendingen vil kunne ses fra de officielle CD Projekt Red Twitch og Mixer-kanaler.