C More lander ny aftale

C Mores brugere får efter nytår udvidet indholdet i deres abonnement med et bredt udvalg af europæiske blockbuster-serier, oplyser streamingtjenesten i en pressemeddelelse.

Der er tale om en ny toårig samarbejdsaftale med streamingtjenesten Walter Presents, der tilfører C More et væld af ikke-engelsksprogede serier, der har været store seerhit i deres hjemlande og derefter udvalgt af tv-produceren Walter Luzzolino.

C More kan med den nye aftale med Walter Presents tilbyde sine brugere en hel sæson af en serie hver anden uge. Meget af det nye indhold er krimiserier, hvilket matcher profilen hos C More, der i forvejen råder over et stort krimikartotek af høj kvalitet.

"Krimiserier er i høj kurs hos de danske streamingkunder, og det oplever vi i særdeleshed blandt vores brugere. Derfor er det også fantastisk at kunne tilbyde dem endnu mere krimi via aftalen med Walter Presents", siger Jens M. Andreasen, der er OTT-chef for C More Danmark.

Rygraden i C Mores store krimikartotek består foreløbig af 42 Beck-film. Der er flere Beck-film på vej hos C More, der under eget navn også leverer stærke krimiserier som Den røde Enke (Gåsmamman), Rebecka Martinsson, Fartblinda, Maria Wern og Jægerne. Derudover har C More stor succes med amerikanske krimiserier som Dr. Death, over engelske Line of Duty til australske The Secrets She Keeps.

C More kickstarter den nye aftale med Walter Presents med otte nye serier i januar 2022 med et bredt udvalg fra lande som Holland, Italien, Frankrig og Ukraine. Blandt de første titler er fx den hollandske krimiserie The Blood Pact (Klem), som minder om Inden vi dør, samt Thou Shalt Not Kill (Non uccidere) som er en usædvanlig italiensk krimiserie i Nordic Noir-stil, der kan sammenlignes med Sthlm Rekviem. Og de ikke-engelsksprogede film og serier er efterspurgte – det har C More blandt andet oplevet med den sydkoreanske Oscarvinder Parasite, som C More tilbyder eksklusivt i Norden.

"Interessen for ”ikke-engelsk” indhold er stort, og med den nye aftale med Walter Presents kan vi tilbyde vores brugere serier af den højeste kvalitet i rigelige mængder og på forskellige sprog. C More bliver en sikker destination for det bedste indhold fra Europa", siger Bo Thörnwall, som er content manager for C More Nordics.