Billigere Xbox Series X kan blive afsløret i august

Sidste uge blussede rygter om Microsofts billigere version af Xbox Series X-konsol, med kodenavnet Project Lockhart, op, efter at navnet dukkede op i et Microsoft-teknisk dokument - nu siger to separate kilder, at Microsoft sandsynligvis vil afsløre konsollen i august.

Rapporten kommer fra Eurogamer, der gentager opdagelserne fra en tidligere VentureBeat-rapport om en billigere skivefri konsol, der først var planlagt til at blive afsløret i juni, før den blev skubbet tilbage til en separat begivenhed i august. Hvis det er sandt, vil vi se et billigere alternativ til Xbox Series X meget snart. Selvfølgelig forholder det sig ikke til elefanten i rummet - Xbox-begivenheden, der skulle have fundet sted i juli, hvor Microsoft ville vise de første Xbox Series X-spil frem fra Microsofts interne studier og primære samarbejdspartnere, herunder Halo Infinite. Hvordan det vil indgå i Microsofts annonceringsplaner, må vi vente med at finde ud af, men både Eurogamer og Venturebeat ser ud til at være sikre på, at vi bliver nødt til at vente til august for at se den nye - og angiveligt meget billigere - hardware.

Xbox Series S vs Xbox Series X: hvad er forskellen?

Rygterne omkring Project Lockhart - som efter sigende er det officielle navn for Xbox Series S – har været til stede i årevis, men de er først for nylig begyndt at dukke op igen, idet vi nærmer os den sidste del af konsollens marketingkampagne.

De fleste tænker om Project Lockhart, at det vil være en diskfri Xbox Series X med lidt mindre kraftfuld hardware, der kun kan præstere 4 TFLOP af processorkraft med et maksimum på 7,5 GB brugbart RAM, sammenlignet med de 12 TFLOPs GPU og 13,5 GB brugbar RAM på Xbox Series X.

Disse numre kommer fra ProjectLockhart Mode-specifikationer, der blev fundet i sidste uges Microsoft Game Development Kit-kode og kan betyde, at konsollen leverer 1080p-grafik i stedet for fuld 4K som Xbox Series X.

Uanset hvordan de endelige specifikationer ser ud, har Microsoft allerede sagt, at Xbox-konsolefamilien vil være i stand til at spille de samme spil, så du skal ikke bekymre dig for meget om at blive låst ud af det næste Halo- eller Gears of War-spil.

Alt dette afhænger dog af, at Microsoft fuldt ud afslører konsollen i den nærmeste fremtid og omhyggeligt klarlægger forskellene for informationshungrige fans, før begge konsoller lanceres senere på året. Gør de ikke det, kan Microsoft begå en stor marketing faux-pas, der kan resultere i et stort tilbageslag i Microsofts kamp om at genvinde tronen som den primære konsolproducent.