Bestselleren 'En helt normal familie' Bliver til Netflix-serie

Den anmelderroste bestseller En helt normal familie af forfatteren Mattias Edvardsson bliver til en svensk miniserie på Netflix. Den svenske spændingsroman er blevet solgt i over 550.000 eksemplarer på tværs af 35 lande verden over.

Familien Sandell er en helt normal familie bestående af præsten Adam, advokaten Ulrika og deres 19-årige datter Stella. De lever tilsyneladende et perfekt liv i et poleret boligkvarter i en forstad uden for Lund. En dag forandres alt, da Stella havner i arresten, anklaget for mord. Hendes fortvivlede forældre ved ikke, hvad de skal gøre. Hvad er der sket? De ønsker at hjælpe Stella for enhver pris, men spørgsmålet er, om de virkelig kender deres datter? Eller hinanden?

I de bærende roller er Alexandra Karlsson Tyrefors, der får sin skuespillerdebut i rollen som Stella Sandell, Lo Kauppi (Modus, Ægte Mennesker) som moren Ulrika Sandell, og Björn Bengtsson (The Last Kingdom, Lust) som faren Adam Sandell. En helt normal familie produceres af Jarowskij og instrueres af Per Hanefjord (Hamilton, Tyskerungen). Manuskriptforfatterne er Anna Platt (Knutby, Det som skjules i sneen) og Hans Jörnlind (Top Dog, Det som skjules i sneen).

“Jeg er dybt taknemmelig for at være instruktør på dette projekt. Mattias’ bog, manuskriptet og det fantastiske hold af medvirkende giver de bedste forudsætninger for en stærk serie. Fra mit første møde med historien har jeg værdsat, at den virkelig har noget på hjerte. Den løfter komplekse spørgsmål, byder på dybde i karaktererne og hele tiden med engagerende spænding. Jeg nærer dyb respekt for skuespillerne, og jeg har følelsen af at være en del af noget stort, når nye filmstjerner fødes,” siger instruktør Per Hanefjord.

”Jeg er overvældet! Det er en drøm at se min bog blive til en Netflix-serie. Manuskriptet er virkelig stærkt, og Per Hanefjord er en fantastisk instruktør, der brænder for historien. Det har været vigtigt for mig, at serien bliver indspillet i Lund, hvor bogen foregår. Derudover håber jeg, at nogle af de utroligt talentfulde unge talenter vil få deres gennembrud i denne serie,” siger forfatter Mattias Edvardsson, der også fungerer som Executive Producer på serien.

En helt normal familie får premiere på Netflix i 2023.