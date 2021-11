Bang og Olufsen henter Apple-veteran

Stephen Zadesky er fra 1. november 2021 tiltrådt som ekstern rådgiver hos Bang & Olufsen for at bidrage til udviklingen af virksomhedens fremtidige produkter. Stephen Zadesky skal yde strategisk rådgivning inden for produktudvikling baseret på sin lange erfaring med teknologi og forbrugerelektronik.

Og erfaring har han masser af. I over 20 år var Stephen Zadesky ansat i ledende stillinger hos Apple, herunder som chef for ingeniørteamet og ansvarlig for Apples afdeling for særlige projekter, og han var blandt andet leder for udviklingsteamet bag Apples første iPod og Iphone.

Stephen Zadesky er nu strategisk rådgiver om produktudvikling hos Bang & Olufsen (Image credit: Stephen Zadesky )

”Jeg glæder mig over at blive en del af et så ikonisk brand som Bang & Olufsen. Brandet har spillet en enorm rolle inden for forbrugerprodukter i de seneste hundrede år og har samtidig haft stor betydning for mig personligt. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med Kristians dygtige team og hjælpe med at udvikle den næste generation af produkter for virksomheden,” siger Stephen Zadesky.

Så bliver det spændende at se, hvilken indflydelse en Apple-veteran kan få hos Bang & Olufsen. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at han kommer med en masse værdifuld viden om produktudvikling fra Apple.