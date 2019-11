Astralis har fået nyt syn på Counter-Strike

I denne weekend får Astralis, der er tilbage som nummer 1 på CS:GO World ranking-listen, chancen for at hente deres første BLAST Pro Series titel på dansk grund.

Slaget skal stå i Royal Arena i København - og når de danske Counter-Strike stjerner træder ind på banen, så er det med et helt nyt syn på spillet.

Organisationen bag Astralis, med blandt andre den tidligere håndboldstjerne Kasper Hvidt i spidsen, har nemlig indgået et samarbejde med eksperter fra Profil Optik med henblik på at skærpe spillernes træning med vægt på synet.

"Synet, der er øjets samspil med hjernen, kan trænes ligesom resten af kroppen. 80-85 procent af alle hjernens informationer kommer via øjnene, så jo bedre det samspil fungerer, jo hurtigere kan man reagere i spillet – tage de rigtige beslutninger og udføre dem. Ligesom for alle andre topidrætsfolk handler det om at læse spillet, analysere modstanderen og reagere først", fortæller Gitte Sørensen, optiker & synstræner hos Profil Optik.

I hælene på US Navy Seals

Teknikken, som holdet nu bliver trænet i, bliver også benyttet af blandt andet de amerikanske sportsorganisationer NBA, NFL og er udbredt i USA samt flere europæiske storklubber i fodbold. Derudover benyttes systemet af de legendariske US Navy Seals.

Træningsforløbet går ud på, at man træner hjernens evne til at opfatte og behandle de indtryk, den får fra øjnene. Det betyder, at spillerne med de rette øvelser kan træne hjernens evne til at eksempelvis reagere hurtigere, registrere perifere synsindtryk og skabe hurtigt overblik, hvilket indlysende er vigtige egenskaber i Counter-Strike.

"Som professionel, hvad enten det er inden for konventionel sport eller e-sport, så er 1-2 procent bedre performance det, der er afgørende i sidste ende. Vi arbejder hele tiden på at forbedre os på alle områder, for det er i sidste ende det, der er med til at afgøre, om vi står med pokalen, siger Peter "dupreeh" Rasmussen fra Astralis.

Sådan live-streamer du

Om træningen giver pote for Astralis, ved vi, når weekenden er omme. En sejr er nødvendig, hvis holdet skal i nærheden af de summer, som de kunne putte i lommen i 2018-sæsonen, hvor holdet vandt over 25 millioner kroner.

Vil du følge med i Astralis' kamp for ære, penge og rangliste, så skal du have fat i TV 2 Play, som streamer direkte fra de spændende kampe mellem verdens bedste hold.

Du kan se med på TV2 Play fra lørdag den 2. november kl. 17.20. Du skal dog have adgang til hele pakken på streamingkanalen, og den koster 139 kroner om måneden. Kan du holde ud at se reklamer, kan du få den til 109 kroner.