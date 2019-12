Apple opgraderer MacBook Pro og MacBook Air inden skolestart

Apple har i dag afsløret en opdateret udgave af deres 13-tommer MacBook Pro og MacBook Air, hvor den sidstnævnte har fået et hak i prisen – imens de helt har fjerne deres 12-tommer MacBook fra sortimentet.

Den nye MacBook Air har nu fået True Tone-teknologien tilføjet sin Retina-skærm, som automatisk justerer farvetemperaturen og skulle give en mere behagelig oplevelse.

Det andet store tiltag er en lavere pris på den billigste udgave af MacBook Air, så prisen nu starter på 9.999 kroner – imens studerende kan få maskinen endnu billigere.

Hvad angår 13-tommer udgaven af MacBook Pro, starter prisen nu på 11.799 kroner, ligesom den også er lidt billigere for studerende

Startmodellerne har dog fået et betragteligt boost af ydelsen med introduktionen af en 8. generation Intel Core i5 quad-core processor(1.4GHz, with boost to 3.9GHz), som Apple hævder er dobbelt så hurtig som forgængeren.

Den anden store ændring er introduktionen af Touch Bar og Touch ID, hvilket betyder, at alle MacBook Pro-modellerne nu har Touch Bar (dette var ikke en del af grundmodellen tidligere). Dertil har 13-tommer BacBook Pro nu også fået True Tone Retina-skærm og Apples T2-sikkerhedschip.

Apples nye MacBook Pro 13 tommer (Image credit: Apple) (Image credit: Apple)

Beats til de studerende

Studerende kan denne gang glæde sig over, at MacBook Air og MacBook Pro bliver en del af Apples Studiestart-kampagne (som begynder i dag), så du får ikke kun de førnævnte maskiner til en lavere pris, men får også et sæt nye Beats Studio 3 Wireless med i prisen.

Dermed er MacBook Air nu blevet et endnu bedre tilbud for studerende og såmænd også normale kunder, idet prisen er faldet. En af de primære klager vedrørende sidste års MacBook Air var, at prisen var steget i forhold til året før. Den nye pris er derfor mere spiselig.

Som vi nævnte fra starten, har Apple samtidig med introduktionen af de nye genopfriskede udgaver valgt at fjerne deres 12 tommer MacBook helt fra butikken.

Et tidligere rygte havde peget på, at Apple ville komme med genopfriskede udgaver af deres 13-tommer MacBook Pro og MacBook Air senere på året, men Apple kunne åbenbart ikke vente.