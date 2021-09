Apple AirPods 3 udgivelsesdato, pris, nyheder og rygter

Hvornår kommer vi til at se Apple AirPods 3? Da der er gået næsten to år siden den sidste iteration af Apples trådløse høretelefoner, AirPods (2019), findes der naturligvis allerede rygter om en anden opdateret model, der kommer til os snart.

Der var rygter om, at Apple AirPods 3 ville styrte ind på markedet, inden 2020 var omme, men det blev aldrig til noget - og nu peger alt på en udgivelse i 2021.

Rapporter hævder, at en tredje iteration af Apple AirPods helt sikkert er under udvikling (sammen med den anden generation af Apple AirPods Pro), og vi har også hørt rygter om, at komponenter til høretelefonerne allerede bliver sendt til producenterne.

Ifølge Bloomberg, der har talt med folk, der er fortrolige med planerne, kunne AirPods 3 inkludere bevægelsessensorer til fitness sporing og integration med Apple Fitness Plus samt støjreduktion.

Hvad er det? En ny version af Apple AirPods. Hvornår udkommer de? 2021, tror vi... måske på samme tid som iPhone 13. Hvad vil de koste? Sandsynligvis omkring det samme som de nuværende AirPods.

Siden de originale Apple AirPods blev lanceret i 2016 har disse sande trådløse høretelefoner domineret markedet for hovedtelefoner og er blevet et ikon for virksomhedens slanke designskik og brugervenlige teknologier.

De var dog ikke perfekte, og i 2019 blev de opgraderede AirPods (eller AirPods 2, hvis du vil) udstyret med Apples H1-chip, hvilket medførte hurtigere parringstider, længere batterilevetid og håndfri 'Hey Siri 'funktion.

Disse trådløse høretelefoner i anden generation var en klar forbedring i forhold til deres forgængere, men de blev stadig let overskygget af f.eks. Sony WF-1000XM3, Cambridge Audio Melomania 1 og Apples egne AirPods Pro i 2019.

Mens vi stadig venter på en officiel bekræftelse fra Apple om, at de vil lancere AirPods 3 i år, får du her alt, hvad vi ved indtil videre, plus en ønskeliste med alle de funktioner, som vi ønsker at se fra virksomhedens næste ægte trådløse høretelefoner.

Latest news Flere Apple leverandører er efter sigende allerede begyndt at sende substratkomponenter (aka circuit boards) til forskellige kommende Apple produkter, herunder AirPods 3, og det peger på en udgivelse i 3. kvartal 2021 - og der er snak om, at høretelefonerne kunne lanceres sammen med iPhone 13 i september.

Apple AirPods 3 udgivelsesdato

Selvom vi har et par ideer om de specifikationer, vi kommer til at se med de nye høretelefoner, undgår en officiel AirPods 3 udgivelsesdato os stadig. Rygter om, at de ville blive lanceret ved Apple Spring Forward begivenheden i april, er nu bevist forkert, så vi ser nu i stedet et tidspunkt senere i 2021 som en mulig AirPods 3 udgivelsesdato.

Ifølge Bloomberg er AirPods 3 i øjeblikket under udvikling, og vi kan forvente, at de bliver annonceret inden udgangen af 2021. Vi troede, at de kunne blive lanceret i WWDC 2021, men i stedet annoncerede Apple en lang række opgraderinger til det eksisterende AirPods sortiment.

Det var nok for tidligt at være håbefuld. Vi har nu hørt, at AirPods 3 kan begynde at rulle af produktionslinjerne i 3. kvartal af 2021, ifølge et nyt rygte, hvilket sandsynligvis ville betyde, at de vil blive lanceret sammen med iPhone 13 serien under det sædvanlige udgivelsesvindue til Apple telefoner (omkring september).

De nye oplysninger kommer med tilladelse fra den anerkendte Apple analytiker Ming-Chi Kuo, der angiveligt hævdede, at virksomheden vil begynde at producere nye AirPods modeller i 'tredje kalenderkvartal i 2021', ifølge en investorrapport, som AppleInsider har set. Denne teori om en fælles lancering med iPhone 13 er nu blevet bakket op af en anden kilde.

De samme rygter stemmer overens med yderligere rapporter om, at flere Apple leverandører allerede er begyndt at sende substratkomponenter (aka circuit boards) til forskellige kommende Apple produkter, herunder AirPods 3.

En paywalled DigiTimes rapport (via MacRumors) påstår også, at den taiwanske leverandør ASE Technology har startet produktion af optiske sensorer til næste generations AirPods, der er planlagt til at blive lanceret i tredje kvartal af 2021.

Under alle omstændigheder synes en udgivelse i 2021 sandsynlig, da vi har set flere leaked fotos af AirPods 3, der viser et design i AirPods Pro stil, efter de første billeder af Apple AirPods 3 fra 52audio.

Hvad angår nye AirPods Pro høretelefoner, havde den japanske blog MacOtakara påstået, at AirPods Pro 2 ville ankomme i april 2021 sammen med iPhone SE 3 - selvom ingen af dem dukkede op ved virksomhedens Spring Loaded Apple Event i april.

De seneste Bloomberg’s kilder antyder en udgivelse i efteråret (det er september-november), hvilket tyder på, at vi ser AirPods 3, inden året er slut.

Apple AirPods 3 pris

Apple AirPods 3 forventes at være billigere end AirPods Pro, muligvis vil de koste det samme som de nuværende AirPods (2019) med trådløs opladningsetui.

Det ville sætte deres pris til omkring 1000 kr. Når det er sagt, er det muligt, at de kan blive dyrere, især hvis Apple tilføjer flere premium funktioner som aktiv støjreduktion og understøttelse af rumlig lyd.

Om der vil være en billigere version med en standard (ikke-trådløs opladningsetui) vides ikke, men med Apples fokus på trådløs opladning med iPhone 12 virker det ikke sandsynligt.

Apple AirPods 3 design

Nye billeder af de kommende trådløse høretelefoner er dukket op online, hvilket potentielt kan give os et godt syn på de næste Apple earbuds.

Billederne blev lagt ud på Twitter af LeaksApplePro og de viser, hvad der ligner et par AirPods med kortere stængler, hvilket bakker op om tidligere rygter om, at de næste AirPods ville tage nogle stil ideer fra de støjreducerende AirPods Pro.

Ikke kun det, men gengivelser af de nye AirPods blev sendt af GizmoChina, hvor stedet hævdede, at billederne kom fra leverandører af høretelefonerne.

Disse gengivelser ligner meget de fotos, der blev indsendt af LeaksApplePro, samt tidligere billeder, der blev leaked af 52Audio i slutningen af februar.

Billedet bakker op om nogle af de tidligere rygter, vi har hørt om Apple AirPods 3, herunder det faktum, at de vil have kortere stængler som Apple AirPods Pro.

Baseret på fotografierne ser det ikke ud til, at de nye AirPods vil have silikone ørepropper som deres støjreducerende søskende, selvom en gengivelse fra 52audio viser, hvad der ligner aftagelige silikone ørepropper, der følger med knopperne. At give brugerne mulighed for at bytte dem ud ville helt sikkert appellere fans af både de originale AirPods og de nyere AirPods Pro.

Udover at appellere til flere ørestørrelser giver ørepropper i silikone eller skum en bedre forsegling og derfor overlegen støjisolering og passiv støjreduktion, hvilket får din musik til at lyde bedre, samtidig med at den forhindrer hele verden i at lytte med på dine yndlingssange.

52audio hævder også, at de ægte trådløse høretelefoner vil have lignende trykaflastende ventilationsåbninger for at gøre ørepropperne behagelige at have på i lange perioder, og de vil have berøringsfølsomme kontroller.

Opladningsetuiet ser ud til at ligne det, du får med de originale AirPods, frem for det mere rektangulære etui, der fulgte med AirPods Pro, selvom der nu er en LED -batteriindikator på forsiden.

Ifølge TF International Securities analytiker Ming-Chi Kuo, der tidligere har foretaget en række korrekte Apple forudsigelser, vil AirPods 3 "vedtage en kompakt system-i-pakke (SiP) løsning svarende til AirPods Pro", står der i en research note opnået af MacRumors.

Som elektronikproducenten Octavo Systems forklarer; system-in-package "integrerer flere integrerede kredsløb (IC'er) sammen med deres understøttende passive enheder i en enkelt pakke", i modsætning til at samle mange komponenter i et stykke silikone.

Med andre ord giver det produktproducenter mulighed for at oprette mindre enheder, og det er en teknik, der blev brugt af Apple i AirPods Pro.

AirPods Pro er betydeligt mindre end de originale AirPods med kortere ørestammer - det er på trods af de trådløse høretelefoner, der er pakket i aktiv støjreduceringsteknologi og en ny Dolby Atmos rumlig lydfunktion, som kræver et indbygget gyroskop og accelerometer.

De seneste Bloomberg’s kilder antyder også, at AirPods 3 vil ligne AirPods Pro, dog vil de ikke pakke de samme støjreducerende funktioner.

Apple AirPods 3 features

Mens mange af AirPods 3 rygterne har fokuseret på designet af de nye høretelefoner, har der været masser af spekulationer om hvilke slags funktioner, vi kan forvente at se, når de endelig bliver lanceret.

Fokus på fitness

Apple planlægger tilsyneladende at passe sensorer til omgivende lys til fremtidige versioner af AirPods - sensorer, hvilket kan gøre dem meget mere nyttige til at overvåge sundhed, stræbende efter at blive de bedste fitness høretelefoner i verden.

En rapport i DigiTimes (via MacRumors) videregiver oplysninger fra Apples forsyningskæde om, at produktionen af disse sensorer til omgivende lys stiger, muligvis for at blive klar til nogle helt nye trådløse høretelefoner.

Der er mange prikker at slutte sig til her, og der er ikke nødvendigvis kun en måde at slutte sig til dem - men når det er sagt, ville det give meget mening for Apple at ville øge fitness tracking mulighederne for fremtidige AirPod modeller, som de gjorde med Apple Watch.

Apple har også for nylig fået tildelt en række nye patenter, hvoraf det ene tyder på, at de næste AirPods kan komme med en smart funktion til fitnessfans.

Ifølge Patently Apple beskriver patentet AirPods, der bruger indbyggede sensorer til at "indsamle orienteringsinformation såsom accelerometermålinger under brugerbevægelser".

Disse sande trådløse høretelefoner kan derefter kommunikere via Bluetooth med en iPhone og "kan være en del af et AirPods -system, der forsyner brugeren med coaching og feedback, mens den evaluerer brugerens ydeevne af en hovedbevægelsesrutine eller anden træningsrutine".

Dette kan være særligt nyttigt til øvelser som yoga, idet AirPods giver feedback i realtid om en brugers bevægelser. Vi har også hørt, at AirPods 3 kommer med Apple Fitness Plus integration, hvilket ville være fornuftigt, hvis de kommer med disse smarte sensorer.

Den seneste fitnessfunktion, vi har hørt om, er AirPods evne til at spore din vejrtrækningshastighed.

Samtidig med at give AirPods brugere mulighed for at spore deres respirationsfrekvens under træning, kan denne funktion hjælpe brugerne med at spore sygdomsprogression og generel kondition over tid uden behov for indlysende medicinsk overvågningsudstyr.

Sikkerhed features

Fremtidige Apple AirPods - AirPods 3 og AirPods Pro Lite inkluderet - kan automatisk standse eller sænke lydstyrken på din musik, hvis de opdager farer i dine omgivelser, ifølge et paten udstedt til virksomheden den 11. august.

Patentet beskriver et par ægte trådløse ørepropper, der er i stand til at justere deres lydoutput baseret på brugerens aktiviteter og placering, herunder "justering af lydstyrke, standsning eller forhindring af lyd i at afspille, give feedback, anvisninger, opmuntring, råd, sikkerhedsoplysninger, instruktioner og lignende ".

Ved brug af en kombination af GPS data fra en smartphone eller smartwatch og positionsdata fra selve høretelefonerne beskriver patentet, hvordan fremtidige AirPods kan hjælpe brugerne med at forblive sikre, mens de er tæt på trafikerede veje:

"Som et ikke-begrænsende eksempel kan sensorenheden bestemme, at den bærbare lydenhed griber ind i begge ører, og at brugeren er ved en side af eller på en vej."

De vil derefter "pause eller forhindre lydafspilning" gennem højtaleren ved siden af vejen, så du kan høre trafik, mens du stadig lytter til musik gennem den anden øreprop.

Hastighedsdata, formodentlig taget fra et indbygget accelerometer i selve AirPods, kunne også bruges til at holde cyklister sikre ved at sætte musik på pause, når hastigheden er over en bestemt tærskel.

Aktiv støjreduktion

Om AirPods 3 kommer med ANC er uklart lige nu. Som vi nævnte, har Ming-Chi Kuo foreslået, at AirPods 3 vil ligne AirPods Pro, med silikone ørepropper og et slankt udseende, som kan være egnet til støjreducerende smarts.

Nye Bloomberg rapporter indikerer imidlertid, at AirPods 3 kun vil efterligne AirPods Pro i æstetik (dvs. de vil ikke kunne prale af de samme lydfunktioner).

52audio har sagt, at understøttelse af aktiv støjreduktion er sandsynlig, og det er bestemt muligt, hvis høretelefonerne lader sig inspirere af AirPods Pro, men MacRumors -redaktør Joe Rossignol har spekuleret i, at AirPods 3 simpelthen vil være en billigere version af AirPods Pro med støjreduktion fjernet - hvilket stemmer med, hvad vi hører fra Bloomberg.

Sidstnævnte har antydet støjreduktion i hvert fald i modsætning til total annullering - lidt som de originale Amazon Echo Buds.

Rumlig lyd

En anden funktion, som 52audio har anset som sandsynlig, er rumlig lyd. Apples Spatial Audio er virksomhedens svar på Dolby Atmos til høretelefoner, designet til AirPods Pro og AirPods Max over-ear headphones.

Det tager 5.1, 7.1 og Dolby Atmos indhold og anvender retningsbestemte lydfiltre og placerer lyd i en 3D -sfære.

Hvad der er unikt for Spatial Audio, er imidlertid, at det bruger de indbyggede accelerometre og gyroskoper inde i Apples høretelefoner til at spore dit hoveds position samt placeringen af din iPhone eller iPad.

Det betyder, at når du ser film på din iPhone eller iPad, vil lyden altid placeres korrekt baseret på handlingen på skærmen - så hvis du drejer hovedet eller skifter din enhed, vil det stadig lyde som om lyden er kommer fra skærmen.

Gestus kontrol

Mens nogle forretninger har forudsagt berøringsfølsomme kontroller som AirPods Pro, er det muligt, at AirPods 3 vil gøre brug af mere futuristiske metoder. I 2020 blev Apple tildelt et patent, der beskrev nogle af de fede funktioner, vi kunne se i fremtidige AirPods modeller, herunder muligheden for at styre de trådløse ørepropper med futuristiske 'in-air bevægelser'.

Patentet, som blev opdaget af Patently Apple, beskriver, hvordan bevægelser i luften - for eksempel at holde en hånd over AirPods - kunne fungere sammen med berøringskontrollerne, der allerede bruges af AirPods Pro, så du kan udløse forskellige handlinger.

Et andet patent har siden beskrevet AirPods, der automatisk kan stoppe eller sænke lydstyrken på din musik, hvis de registrerer farer i dine omgivelser.

Bedre batterilevetid

Ifølge Bloomberg forsøger Apple at forbedre batterilevetiden for AirPods, der i øjeblikket holder ganske sparsomt i 24 timer. Vi håber bestemt, at dette er tilfældet -men hvis vi skal tro på 52audio, vil de 5-timers batterilevetid, som knopperne selv leverer, ikke blive forbedret, men muligvis kun opladningsetuiet.

Earbuds som Lypertek PurePlay Z3 (Tevi) har vist, at afskæring af ledningen ikke behøver at betyde, at du skal ofre din batterilevetid - og der er virkelig ikke behov for, at AirPods kun tilbyder sølle fem timers afspilning i 2021.

Apple AirPods 3: hvad vi ønsker at se

Bedre lyd end AirPods 2

AirPods (2019) var en forbedring i forhold til deres forgængere med hensyn til forbindelse, men lyden forblev nøjagtig den samme som originalerne - og den lydteknologi er nu fire år gammel.

De har en livlig, kraftfuld præsentation, selvom de kan lyde lidt hårde, når det kommer til lyde med højere frekvens, og de er ikke de fineste høretelefoner på markedet.

Siden lanceringen af de originale AirPods er lydkvaliteten fra ægte trådløse ørepropper steget kraftigt; se bare på Sony WF-1000XM3 eller Cambridge Audio Melomania 1.

Der er ingen grund til, at Apple ikke kunne tage et fingerpeg fra disse virksomheder og virkelig udvikle lyden af deres høretelefoner med mere præcist afstemte drivers til forbedret basrespons - trods alt har virksomheden vist at det er muligt med AirPods Pro.

Hi-res lyd support

Nu hvor Apple Music tilbyder hi-res lyd uden ekstra omkostninger for abonnenter, vil vi gerne se Apple opdatere sin egen hardware, så den er i stand til at levere tabsfri lyd.

Lige nu understøtter alle AirPods modeller kun AAC codec, når de er tilsluttet en iOS- eller iPadOS enhed, hvorimod det nye tabsfrie Apple Music format er kodet i ALAC. Kort sagt, uden ALAC understøttelse indbygget i høretelefonerne, er AirPods ikke i stand til at overføre hi-res-lyd.