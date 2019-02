Androidversionen af Microsoft Edge har nu fået indbygget Adblock Plus, som både forhindrer reklamer og og forsøg på at sporing. Annonceblokeringen er nu tilgængelig for alle betaversion-brugere, og på den lange bane vil denne funktion også nå alle, der bruger den almindelige version.

Har du opdateringen, kan du aktivere annonceblokerering i appens indstillinger. Edge Beta tager ikke nye brugere ind i øjeblikket, men når der er brug for flere, åbnes muligheden for at være med i Google Play Butik.

Et svært marked

Edge er ikke den første mobilbrowser, der har fået annonceblokerering. Android-versionen af Firefox blokerer også reklamer, hvis du bruger privat browsing-tilstand. Bruger du Firefox Focus, en browser lavet specifikt til sikker browsing, blokeres reklamer automatisk, uden du at behøver foretage dig noget ekstra.

Google implementerede annonceblokering i Android-versionen af Chrome tidligere på år, selv om det i praksis kun forhindrer de værste annoncer i at blive vist (f.eks. at videoer automatisk afspilles og visning af halvskærmsannoncer). Adblock Plus går grundigere til værks og blokerer stort set alle reklamer.

Edge er relativ ny på Android. Du har kunnet downloade Edge til din Androidmobil siden oktober sidste år, mens iOS og Android-tablets måtte vente til marts i år. Her i Danmark er det kun beta-versionen, som er tilgængelig på nuværende tidspunkt.

Vejen er lang, hvis man vil konkurrere med de mere etablerede browsere, men Edge tilbyder i den grad en solid annonceblokerende funktion, så det er formentlig kun et spørgsmål om tid før flere brugere skifter.

Via The Verge