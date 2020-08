Android AirDrop-konkurrent kommer til Pixel- og Samsung-telefoner

Googles funktion til hurtig fildeling (a la AirDrop), Near Share, er blevet frigivet til offentligheden efter en kort betafase - men kommer angiveligt først til udvalgte Google Pixel- og Samsung-telefoner.

Nearby Share blev frigivet som beta i begyndelsen af juli måned, og er en nem måde at dele filer med andre Android-telefoner ved hjælp af Bluetooth Low Energy (BLE). Funktionen er tilgængelig på telefoner, der kører Android 6 og nyere, selvom den snart kommer til andre platforme, sagde Android-produktchef Daniel Marcos i en gennemgangsvideo:

Instantly share photos, files and links with just a tap. Product manager Daniel Marcos explains how Nearby Share on Android makes it easy to share content with people near you. pic.twitter.com/BjbEw9kkhqAugust 4, 2020

Funktionen er meget enkel: Når du vælger at dele en fil eller et foto, skal du trykke på den nye "nearby" indstilling, hvorefter alle kompatible enhed i nærheden vises - så snart de accepterer, bliver medierne sendt, ligesom AirDrop.

Selvom Google endnu ikke har offentliggjort en liste over kompatible enheder, tillader tech-giganten kun Samsung- og Pixel-brugere med Android 6. Flere modeller vil ifølge Droid Life snart følge efter. Rapporten noterer desuden, at også Chromebooks snart vil kunne udnytte den nye funktion og udveksle filer med Android-enheder.

Nearby Share? Android halter for en gangs skyld efter iOS

Nearby Share var vanskeligt at implementere, fordi der finds så mange Android-telefoner på markedet, bemærkede Marcos. Men det skal være en velkommen function for Android-brugere, især da den fungerer offlive via BLE. Der er endda indbyggede protokoller til at skifte til WiFi eller WiFi hotspot, hvis forbindelsen er hurtigere.

Google har også indbygget beskyttelse af personlige oplysninger, der ligner AirDrop: al information, der udveksles, er krypteret, hvilket betyder, at dine kontaktoplysninger ikke deles sammen med data, der er sendt eller modtaget. Du kan også vælge, om Nearby Share har får adgang til en del af eller hele din kontaktliste, og du kan vælge ikke at være synlig for at undgå uopfordrede fotos sendt af fremmede - et tilbagevendende problem for dem, der er modige nok til at holde deres AirDrop åben.

Trådløst bytte af lokale data er ikke nyt for Android-telefoner - den NFC-baserede Android Beam har eksisteret siden Android 4.0 Ice Cream - men at bruge BLE og WiFi i stedet lader til at være en mere stabil løsning (og en der ikke kræver, at enhederne skal røre hinanden). Det store håb er, at dette strækker sig ud over flere produktkategorier, så Nearby Share også kan dele filer imellem Android-tablets eller andre enheder som eksempelvis smart TV eller rivaliserende platforme i stil med det vi kender fra AirDrop og Huawei Share.