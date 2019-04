AMDs Ryzen CPUer sælger stadig dobbelt så godt som Intels chips

AMD tryner stadig Intel, når det kommer til processorer og sælger ifølge en tysk forhandler mere end dobbelt så mange chips som rivalen.

Tallene er fra marts måned og stammer fra den tyske forhandler, Mindfactory. Her er 69% af de solgte processorer fra AMD, imens Intel kun kan tegne sig for 31%. Det er efterhånden en velkendt historie, og minder om samme forhandlers tal for september 2018m hvor AMD sad på næsten to tredjedele af markedet med 65%. Den har de så øget en smule med 69% i november, hvor AMD solgte 16.000 enheder mod Intels knap 8.000.

I de seneste tal fra marts, har AMD solgt omkring 13.000 enheder, sammenlignet med Intels 6.000, hvilket øger distancen endnu mere.

Naturligvis kan vi ikke vurdere hele markedet ud fra salgstal fra en enkelt forhandler, men det giver dog en idé om hvordan markedet ser ud, ligesom vi kan taget det historiske aspekt til efterretning.

Over det sidste stykke tid, har salgstallene for Intel holdt sig forholdsvis stabile, imens AMD har oplevet stor fremgang, og solgte i november 2018 dobbelt så mange processorer, som de gjorde i november 2017,

Som Wccftech påpeger, peger tallene op det tredje kvartal i træk, hvor AMD har solgt bedre end Intel, hvilket tydeliggør deres dominans på markedet ganske fint (i hvertfald i denne lille målestok).

Den enes død, den andens brød

AMD kan del takke sine fornuftigt prissatte Ryzen-processorer , men også det faktum, at Intel har haft problemer med produktionen af sine seneste chips – især i forhold til lagerbeholdningen og levering af deres mere overkommelige processorer. Grundet problemer med produktionen, har Intel valgt at fokusere mere på sine dyrere modeller , da de har en højere profitmargen.

Hvad er så den bedstsælgende processor hos Mindfactory? Det er såmænd Ryzen 5 2600 six-core CPU, hvor 2600x spil er vores favorit inden for processorer i mellemklassen .

Intels bedst sælgende chip var den kraftige Core i9-9900K, tro det eller lad være, til trods for den høje pris, hvilket bakker om om hvad de tidligere har udtalt omkring firmaets mangel på processorer i den billige ende.

Det er derfor ikke overraskende at høre, at sammenligner du indtjeningen i stedet for antal solgte enheder, udgør AMDs andel kun 54% hos den tyske forhandler. Intel er med andre ord ikke så langt fra konkurrenten i kroner og ører, men mere i forhold til hvor mange enheder, der bliver solgt.