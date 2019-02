AMDs Navi-grafikkort lander nok ikke før oktober

En ny rapport hævder, at AMDs næste generation af 7nm Navi-GPU’er ikke lander før oktober i år, hvilket er senere end tidligere antaget, hvor vi regnede med en sommerlancering.

Du husker nok sidste måned, hvor referencer til Navi-grafikkortene blev afsløret i kildekoden til macOS, samt den efterfølgende spekulation og håb på en lancering i juli.

Med det sagt, pegede et tidligere lækket dokument fra AMD på, at Navi ville blive lanceret i anden halvdel af 2019, så oktober er stadig ikke helt ved siden af.

Datoen i oktober kommer fra kilder, som har talt med de franske tech-site Cowcotland – ikke den mest pålidelige kilde, når det kommer til rygter – men de var da for nyligt ude med nogle interessante detaljer omkring tilgængeligheden af Radeon VII i Frankrig.

VI bør dog alligevel tage denne spekulation med et betydeligt gran salt. Det giver dog stadig god mening, ikke mindst når vi medtager det før nævnte dokument fra AMD.

Vi har netop dækket tilgængeligheden af Radeon VII, som er AMDs første 7nm-grafikkort – selvom det stadig er baseret på den nuværende Vega-arkitektur, ikke Navi – og lagerbeholdningen af denne GPU er på nuværende tidspunkt stærkt begrænset. Det er i hvert fald hvad vi har hørt igennem den sidste uge og ud fra hvad vi kan se nu.

Eksempelvis har Overclockers UK stadig nogle kort på lager, men der er tale om de dyreste kort fra Gigabyte og MSI til svimlende 799.99 britiske pund. Noget tyder altså på, at folk ikke er villige til at betale så meget. Alle de billigere kort er udsolgt.

Eftersigende skulle der ifølge Cowcotland kun være 20 Radeon VII-kort i hele Frankring ved lanceringen i sidste uge.

Problemer med produktionen?

Det man bør bemærke her er, at der tydeligvis er problemer med produktionen af Radion VII-kortene og meget af dette kan have med det kinesiske nytår at gøre – mange af fabrikkerne er simpelthen lukket for tiden.

At indhente den tabte produktion af Radeon VII kan igen gå hen og påvirke produktionen af næste generation af Navi-grafikkortene. Særligt hvis vi også medtager en anden vigtig faktor, nemlig at Navi GPU’erne nok også vil blive brugt uden for PC-verdenen og nærmere bestemt flytte ind i den næste konsolgeneration (ifølge rygterne), hvilket kun presser leveringskæden yderligere.

Som sædvanlig må vi vente og se hvordan tingene udligner sig, selvom det ikke vil komme som en overraskelse, hvis dette forsinker de rygtede Navi GPU’er til senere i 2019.

Bemærk at de Navi-grafikkort, som vi venter at se i år, bliver budgetvenlige modeller, imens de kraftigere kort til de hardcore gamere først ventes at dukke op i 2020. Vi venter at se fire kort i år – Navi 16, Navi 12, Navi 10 og Navi 9 – ifølge den information, som er dukket op igennem kildekoden til macOS Mojave .

Via Wccftech