AMD peger på ray tracing i fremtiden

AMD har under the Bank of America Merrill Lynch 2019 Global Technology Conference peget på, at de snart vil begynde at arbejde med ray tracing. Men, naturligvis begynder de først på dette, efter AMD Navi er kommet på gaden.

Senior VP of Marketing, HR og Investor Relations, Ruth Cotter, talte under konferencen og sagde, at ”hun ikke vil stjæle spotlightet fra Lise under hendes live cast om mandagen”, og refereden til AMDs E3 2019 -keynote, hvor AMDs direktør Lisa Su ville dele mere information om Navi.

Under E3 vil AMD gå mere i detaljer med AMD Navi og RDNA-arkitekturen, som driver det, i stedet stedet for at tale om ray tracing, som Nvidia har gjort med sin Turing -arkitektur. Dette bekræfter derfor, at ray tracing ikke bliver en dominerende feature i AMD Navi, men vi har hørt spekulationer om, at det vil blive inkluderet i Navi 20 GPU’erne, som skulle komme i 2020.

Hvad så nu?

Som det ser ud nu og til trods for Nvidias hype omkring RTX-teknologien, er der kun tre spil som rent faktisk benytter sig af den: Metro Exodus , Shadow of the Tomb Raider og Battlefield V , imens Quake II RTX fungere som en tech-demo. Nvidia har klart førertrøjen på, når det kommer til ray tracing, men behøver AMD overhovedet hoppe med på vognen nu?

Især nu hvor salget af RTX-kort er faldet , efter Nvidia-kortet uden RTX, GTX 1660 Ti , klarer sig bedst af Turing-kortene. Det ser ud til, at AMD med Navi vil konkurrere med kort som RTX 2070 , når det kommer til rå ydekraft, men uden ray tracing. Og nu hvor vi har hørt rygter om at AMD gør sig klar til at introducere fem nye AMD Navi-grafikkort , kan vi ende med at se AMD lancere et helt lineup af grafikkort, der netop tiltaler folk, som ser ray tracing som et gimmick.

Vi ved ikke præcis hvad AMD Navi kommer til at koste eller hvad de bliver i stand til. Men hvis AMD bliver i stand til at tilbyde en lignende eller bedre ydelse i spil men til en lavere pris, kan det godt ske, at Team Red overtager GPU-markedet, præcis som de gjorde med processor-markedet tidligere i år .

Når det er sagt, har Nvidia teaset for noget ”Super” i forhold til deres GeForce-grafikkort – noget de ventes at afsløre på E3 2019, så måske skal vi holde vejret lidt endnu og se, hvad der kommer til at ske på grafikkort-scenen .

Kan AMD Navi overgå Vega II ?

Via PCGamesN