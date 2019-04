AMD indrømmer at ray tracing er ”vigtigt” men mener stadig at Nvidia er for hurtigt ude

AMDs administrerende direktør har understreget, at ray tracing bestemt er vigtigt for producenterne af grafikkort, og at der allerede er en grafikchip under udvikling, som benytter teknologien.

Kommentaren fra Lisa Su, kom under en roundtable-session med PC World , hvor hun pointerede, at pointen ved Nvidias Geforce GTX 2080 er, at det praler med en masse funktioner, hvoraf ray traycing er en af de ”vigtigste”.

Hun gentog derefter, at det var vigtigt for AMD og udtalte: ”Jeg mener at ray tracing er en vigtig teknologi: det er noget vi også arbejder med, både i forhold til hardware og software.”

Men så skød hun også på Nvidia og tilføjede, at ”teknologi for teknologiens skyld er okay”, men at ”det er vigtigt teknologi laves i fællesskab med partnere og at det får inkluderet udviklersamfundet.”

Hun tilføjede: ”Du kommer til at se langt flere spildiskussioner fra os i løbet ad året og ind i fremtiden og det er ligesom sådan vi gør det. Vi ser det som et bredt økosystem, vi fokuserer ikke kun på den ene teknologi”.

AMD mener med andre ord, at det er for tidligt at presse på med ray tracing og at Nvidia har brugt det i deres Turing -processorer, blot for at kunne sige, at de har teknologien, i stedet for at giver spillerne nogen reelle fordele.

Understøttelsen for ray tracing er naturligvis begrænset på nuværende tidspunkt, og som vi har set, kan det at slå effekten til gå hårdt ud over frame raten – til trods for at udviklerne af Battlefield V eksempelvis har arbejdet hårdt på at optimere teknologien sammen med Nvidia. AMDs argument er, at de hellere vil fokusere på at forbedre ydelsen på deres processorer over hele spilpaletten, i stedet for at for kun at fokusere på de, der understøtter en specifik feature.

Ren PR-duel

Dette bør give noget perspektiv til sidste uges udtalelser fra Nvidias administrerende direktør, Jensen Huang, hvor han kaldte AMD netop afslørede Radeon VII-grafikkort for skuffende/ikke imponerende, og noterede sig især, at det hverken havde ray tracing eller AI.

Huang sagde: ”Det er 7nm med HBM-hukommelse, som næsten kan hamle op med et 2080. Og hvis vi tænder for DLSS, knuser vi det. Og hvis vi tænder for ray tracing, knuser vi det.”

”Det jeg siger er, at vi er begejstrede for Radeon VII, og jeg vil skyde på, at han (Huang) ikke har set det endnu.” Svarede AMDs administrerende direktør roligt.

Så ja, dette er en typisk PR-duel, hvor der bliver affyret skud fra begge sider. Men hvad denne seneste udvikling dog viser er, at AMD ikke undervurderer vigtigheden af ray tracing og trods vi endnu ikke ved hvornår firmaet kommer med en GPU, der understøtter det, ser Lisa SU det helt klart som en vigtig brik i fremtidens GPU-puslespil.

Via Wccftech