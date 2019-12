7 wearables at se frem til i 2019

Verden af de såkaldte wearables fortsætter med at vokse og blive bedre, i takt med at smarte ure bliver smartere, fitness trackere kan tracke endnu mere og AR-headsets fjerner grænserne imellem fantasi og virkelighed endnu mere.

Så hvad kan vi forvente os af 2019? Det spås, at der vil blive solgt mere end 245 millioner wearables i år.

Skal vi dømme ud fra tendenserne i 2018, vil der være et kontinuerligt pres fra producenternes side til at skabe den bedste smart watch oplevelse, som propper endnu mere ned i dit håndled. Det betyder flere wearables, som lader dig løbe en tur uden telefonen i lommen, men stadig med GPS-forbindelse, pulsmåler og indbygget musik ombord. Men forvent også bedre tracking i og med EKG-målere bliver mere udbredte.

I takt med at smartphones bliver kraftigere og samtidig med at Google fortsætter med at gøre softwaren smartere, vil der både komme endnu federe VR- og AR-headsts. Priserne vil snart begynde at falde. Her er nogle spændende tech-innovationer vi måske kommer til at se i 2019.

Apple Watch 5

Apple Watch 4

Det nye Apple Watch 5 kan gå hen og blive den ultimative wearable, i takt med at firmaet fortsætter med at forbedre deres smart watch. Men fordi de med Apple Watch Series 4 allerede giver os EKG og GPS samt indbygget lagring af musik, hvad mangler vi så overhovedet?

En af de mest efterspurgte funktioner er længere batterilevetid. Selvom trådløs opladning gør det let at klatlade, ville mere batterikraft bestemt ikke skade noget. Dette kombineret med en smallere formfaktor kunne være perfekt og gøre det mere behageligt at løbe med, samt lettere at stoppe ind i ærmer.

Apple bør også tilføje bedre integration af musikstreaming, så vi kan bruge tjenester som Spotify, Tidal og mere i offline mode. Sidst men ikke mindst kunne det være smart, hvis folk med diabetes kunne måle deres blodsukker. Vi kan kun håbe. Forvent at Apple Watch 5 bliver lanceret af Apple omkring den sædvanlige afsløring i september.

Google Pixel Watch

Det officielle Google Pixel Watch blev ikke afsløret sammen med Pixel 3 in 2018, så vi håber på en lancering i 2019 sammen med den kommende Pixel 4. Dette kan tage Wear OS til et helt nye højder og give os hardware, der er hurtigere samt mere skånsomt mod batteriet.

Dette er takket være et nyt strømstyringssytem indtil videre kendt som Blackghost, der skulle give længere batterilevetid, imens der stadig lyttes efter stemmekommandoer til Google Assistant, uden at det påvirker batteriniveauet.

Af andre funktioner vi håber på kan nævnes indbygget fingeraftrykslæser i skærmen, en roterende krans, vandtæthed, NFC-betalinger, et batteri der kan holde i tre dage samt fitness tracking af samme kvalitet, som den vi kender fra Garmin.

Apple AirPods 2

Apple AirPods med en iPhone

Ifølge den troværdige Apple-analytiker Ming-Chi Kuo, kan vi forvente en ny model af AirPods i 2019. Disse kan komme med trådløs opladning, hvilket betyder, at de blot kan lægges på en induktionsoplader og dermed aldrig har behov for at blive kablet.

Det giver god mening, da batteriet er småt og ladetiden derfor er kort. Apple AirPods 2 kan også komme med en ny version af Bluetooth for bedre forbindelse, hvilket også kan give udslag i en bedre batterilevetid. Alt dette betyder, at tilføjelsen af ”Hej Siri”-integrationen fungerer bedre og vil kunne fungere uden behov for først at fjerne telefonen fra lommen eller tasken.

Imens disse 2019 AirPods vil være en forbedring, nævner kilden samtidig, at vi kommer til at se et helt nyt deisng af AirPods i 2020. Men nu tager vi én ting ad gangen, ikk?

Ny Microsoft HoloLens Sydney

Et af de største fremskridt i forhold til AR-hardware (Augmented reality), kan meget vel komme i 2019 takket være Micrsofts nye version af HoloLens-headsettet, som rygtes at gå under kodenavnet Sydney.

Headsettet skulle være lettere og mere behageligt at have på end sine to forgængere, og måske også med en mere overkommelig pris. Alt dette kommer naturligvis også med et markant forbedret holografisk display.

Denne version af headsettet forventes endeligt at være rettet mod konsumentmarkedet. Det burde betyde en lavere pris – i nærheden af hvad en flagskibstelefon koster – omkring de 10.000 kr. Konkurrenten fra Magic Leap forventes at tilbyde et lignende produkt og pris, så forvent at 2019 er året hvor AR når nye højder.

Garmin Fenix 6

Garmin Fenix 5X Plus

Garmin Fenix 5X Plus er et af de bedste GPS-ure der nogensinde er lavet, idet det kombinerer superpræcis lokation tracking og pulsmåling med smarte notifikationer, kortlægning, trådløs betaling og lagring af musik. Dertil har uret en lang batterilevetid. Hvordan kan Garmin toppe det med Fenix 6, som ventes at blive afsløret i 2019?

Fenix 6 ventes dukke op i slutningen af 2019. Et område uret kunne forny sig var ved at tilbyde en mindre formfaktor. Imens de nuværende Fenix-modeller har masser af features, er de alt for store og tunge at gå med til daglig, for slet ikke at tale om at sove med dem. Trådløs opladning kunne også være en god tilføjelse, så du ikke behøver at lede efter det medfølgende specialkabel.

En høje opløsning på skærmen kunne også hjælpe med til at gøre Fenix 6 mere end blot en GPS-enhed og mere et smart watch. Nye sensorer til at måle blodsukker blodtryk og sved kunne ligeledes være med til at gøre den kommende model endnu bedre end Fenix 5X Plus.

Bose Frames

Bose forventes at afsløre en ny type wearable i 2019, som kombinerer solbriller og augmented reality. Men naturligvis fokuserer de mere på lyd end en visuel form for augmented reality. Firmaet beskriver selv headsettet således: ”Find ud af hvor du er og hvad du kigger på via avancerede sensorer der måler dit hoveds placering og GPS fra din iOS eller Android-enhed. Du får automatisk lagt et lag af lyd ind over, som er forbundet til din placering. Mulighederne for rejser, læring, underholdning, spil og meget mere er uendelige. ”

Dette lyder som en fed idé og hvis de samtidig ser godt ud, som Boses produkter generelt gør, kunne dette blive en ganske interessant måde at holde sig forbundet på, uden at skulle gå rundt med et tungt og batterislugende headset. Tilsyneladende vil det også have indbyggede mikrofoner til stemmeintegration, som lader dig bruge en virtuel assistent uden at behøve at gribe ud efter din telefon eller anden wearable. Disse burde blive afsløret ved SXSW 2019.

WT2 real-time in-ear oversætter

WT2 real-time in-ear oversætter

Produktet her dukkede først op på Kickstarter og ser nu endelig ud til at blive en realitet i 2019. Det tager drømmen om universaloversætteren fra Star Trek og gør den til virkelighed. Dette burde kunne give oversættelser direkte i øret i realtid. Med andre ord betyder det, at når en person taler, hører du det på dit modersmål, så du kan svare på dit eget sprog og såfremt modparten også har et headset på, vil de igen høre det på deres modersmål.

Hvis WT2 virker som foreskrevet, kunne det betyde en ende på sprogbarrierer som vi kender dem i dag. Vil disse kunne alt det Google Pixel Buds påstod at kunne, men ikke kunne, da det kom til stykket? Firmaet hævder, at oversætteren ved lanceringen vil kunne oversætte i realtid via en smartphone med en rimelig internetforbindelse. Fordi vi også har 5G i kikkerten, kunne dette gå hen og blive en oprigtig brugbar oversætter.