SharkNinja vokser og lancerer mange nye produkter i Danmark

Shark og Ninja er i virkeligheden ét og samme firma. Men virksomheden sælger forskellige produkter under de to brands: Shark er støvsugere og rengøring og hårtørrere, Ninja er køkkenapparater som airfryers og lignende.

Hvis du ikke kender firmaet SharkNinja, skal du ikke være ked af det. Ifølge virksomhedens chief commercial officer, Niel Shah, er der i det hele taget ikke mange danskere, der har hørt om dem. Men det kommer snart til at ændre sig. Virksomheden, der har stor succes med alt fra hårtørrere til støvsugere, har nemlig tænkt sig brage ind i danskernes bevidsthed og på det danske marked senere i år. Vi besøgte SharkNinja på IFA-messen og blev klogere på deres produkter og ambitioner.

Store ambitioner for Europa og Danmark

SharkNinjas ambitioner blev synlige, da vi kom in på deres ”stand” på IFA. Her optog virksomheden dem meste af en hal med sine udstillinger. Og der var en del af se på. SharkNinja lancerede på messen en række nyheder, som også vil finde vej til Danmark indenfor de kommende måneder. Der er ingen tvivl om, at SharkNinja har store planer – ikke bare for det europæiske marked, men også for resten af verden. Firmaet er i mange år vokset med cirka 20 % om året. Væksten og ambitionerne gælder både i forhold til markedsposition, markeder og produkter. SharkNinja laver køkken-, skønheds- og rengøringsprodukter. Der er tale om en opdeling af firmaet, hvor Shark handler om rengøring og beauty (hårtørrer osv), og Ninja beskæftiger sig med produkter til madlavning, som f.eks. airfryers.

Vi ser problemer, andre ikke ser. Vi løser problemer, andre ikke kan. SharkNinja CEO Mark Barrocas

Arbejder 24/7 med produktudvikling

Virksomheden har cirka 3.000 ansatte. Heraf er hele 1.100 ingeniører, der arbejder med produkterne. Her gør SharkNinja brug af deres egen 24/7-metode, når de udviklinger nye produkter: Der sidder medarbejdere i USA, England og Kina, som samarbejder om produktudvikling.

Når medarbejderne i USA går hjem, tager England over, og når de har fyraften, arbejder holdet i Kina videre. Herefter ryger bolden tilbage til USA, hvor udviklerne nu kan fortsætte et helt andet sted, end de stoppede dagen før. Metoden betyder ifølge SharkNinja, at de kan udvikle produkter fra bunden langt hurtigere end mange andre virksomheder. Alt i alt har virksomheden lanceret 25 nye produkter hvert år i de seneste år, og det lyder som om den udvikling vil fortsætte.

Espressomaskine til kaffe og coldbrew

SharkNinja har allerede indtaget Danmark med to danske hjemmesider: www.sharkclean.dk og www.ninjakitchen.dk. Her findes et lille udvalg af deres produkter, og på IFA Messen fremviste SharkNinja en række nye produkter til hjemmet, som snart vil blive lanceret i EMEA-regionen (Europa, Mellemøsten og Afrika).

Producenten vil blandt andet lancere nye avancerede maskiner til hjemmebrygning af kaffe. Det bliver i øvrigt SharkNinja første espressomaskine nogensinde, som bliver lanceret i produktserien Ninja Luxe Café. Ninja Luxe Café er en alt i ét-maskine til espresso, filterkaffe og hurtig koldbrygning (på udvalgte modeller), som skal levere en ægte baristaoplevelse i hjemmet. Ninja Luxe Cafe guider brugeren igennem hele brygningen – fra anbefaling af den optimale formalingsgrad til nøjagtig dosering af kaffebønner og aktiv justering af temperatur og tryk, mens kaffen brygges. Ifølge SharkNinja analyserer kaffemaskinen endda bønnernes egenskaber, og brygger kaffen ud fra dette, så brugeren får et perfekt resultat hver gang. Nogle modeller kan desuden både lave varm og kold mælkeskum - både mælk og plantebaserede erstatningsprodukter.

Mange produkter på vej

Der kommer også en række produkter til rengøring: SharkNinja udvider sit støvsugersortiment med ReverseClean-teknologi, hvor støvsugeren rengør grundigt, både når man skubber frem og trækker tilbage. Der kommer flere modeller i serien: Power Detect Upright, Power Detect Cordless Stick, Power Detect Cordless Auto Empty og Power Detect Cordless. Derudover lancerer SharkNinja en ny produktserie, PowerDetect robot. Disse produkter registrerer smudsniveau, skjult snavs, våde pletter, gulvkanter og gulvtype, hvilket gør rengøringen af hjemmet endnu mere automatiseret og overkommelig.

SharkNinja er også klar med en række produkter til køkkenet form af Ninja Double Stack XL Air Fryer med intelligent tilberedningssystem med digitalt stegetermometer, Ninja Foodi 8-i-1 PossibleCooker, som er designet til at gøre madlavningen og opvasken nemmere for store familier.

SharkNinja lancerer en ny Ninja SLUSHi Frozen Drink Maker, som altså kan trylle slush is og frosne drinks frem til både børn og voksne.

Den seneste innovation fra producenten hedder Ninja CREAMi, og den giver brugerne mulighed for at skabe enkle og smagfulde slushies hjemme i køkkenet.