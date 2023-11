Black Friday Superdeal: Spar over 7.000 kr. på Blaupunkt Xtreme Plus robotstøvsuger

Black Friday 2023 (Image credit: Future) Hvis du vil se alle de bedste rabatter og tilbud fra dette års Black Friday, kan du tjekke vores hovedartikel, hvor vi løbende samler de bedste tilbud fra årets store udsalg. Black Friday 2023: Alle de bedste tilbud

Vi er vant til at se store rabatter op til og på selve Black Friday. Men selv vi blev overraskede, da vi fandt dette tilbud på en Baupunkt Xtreme Plus-støvsuger. Normalt koster den 11.999 kr., men hos Skousen fandt vi den med en kæmperabat på 7.222 kr. Det betyder, at du slipper med at betale 4.777 kr. for topmodellen fra Blaupunkt. Det er en ret vild rabat, så vi forventer ikke, at det varer længe, inden den bliver udsolgt.

Baupunkt Xtreme Plus har en avanceret 360-graders laser og en en automatisk sugestation. Den støvsuger og mopper superpræcist, men du behøver ikke at tømme støvbeholderen efter hver rengøring. Det gør robotten selv. Så smæk benene op og nyd livet i stedet for at svinge støvsugeren.