Samsung Galaxy Watch 7 og Galaxy Watch FE på vej i mange varianter

Det forventes bredt, at Samsung Galaxy Watch 7-serien vil blive vist frem i løbet af de næste par måneder, og vi har netop fået endnu en indikation på, at disse wearables faktisk er på vej.

Både Galaxy Watch 7 og en billigere Galaxy Watch FE-variant er dukket op i dokumentlister hos FCC (Federal Communications Commission) i USA, rapporterer Android Police. FCC registrerer alle gadgets, der skal sælges i USA.

Modelnumrene i disse dokumenter tyder på, at vi får fire Galaxy Watch 7-varianter: to i 40 mm-størrelsen (en med LTE-forbindelse og en kun med Wi-Fi) samt to i 44 mm-størrelsen (igen en med LTE-forbindelse og en kun med Wi-Fi).

Et ekstra modelnummer i dokumentationen henviser sandsynligvis til et billigere Galaxy Watch FE, som vi tidligere hørt rygter om – men som måske hedder noget andet. Der er dog ingen tegn her på en Samsung Galaxy Watch 7 Pro.

Det forventer vi lige nu

Samsung Galaxy Watch 6 Classic (Image credit: Future)

Vi har allerede hørt masser af lækager, der peger på eksistensen af en efterfølger til Samsung Galaxy Watch 6 og Samsung Galaxy Watch 6 Classic, men det er ikke helt klart, hvor mange forskellige modeller vi vil se i 2024.

Flere rygter har antydet, at der er tre versioner af smarturet er på vej: En standardmodel, en klassisk og en Pro-model. Vi har også hørt om betydelige forbedringer af batterilevetiden og en potentiel opdatering af designet på disse wearables.

En Pro-model ville give mening for Samsung, hvis de vil tage kampen op med nogle af de bedste Garmin-smartklockorna på markedet og også Apple Watch Ultra 2. Men der er tilsyneladende ingen omtale af en premium-udgave i disse FCC-dokumenter.

Det hele skulle blive afsløret den 10. juli, hvis rygtet om Samsungs næste Unpacked-event holder stik. Ud over Galaxy Watch 7-serien forventer vi også at se Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Ring og Galaxy Buds 3.