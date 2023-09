Logitech G klar med to nye mikrofoner og streaming-lys

Logitech G har netop afsløret tre nye avancerede produkter, der skal løfte spil- og streamingoplevelsen: Logitech G Yeti GX, Logitech G Litra Beam LX og Logitech G Yeti Orb. Desuden meddeler Logitech G, at den allerede eksisterende Litra Beam premium streaminglys og Compass Boom Arm vil blive føjet til Logitech G-brandet og som sådan vil være tilgængelige i Logitech G-emballage fra nu af.

Ifølge Logitech egne undersøgelser, kommer der flere og flere gamere og streamere til hver dag. Og godt lys og god lyd er afgørende for mange brugere. Broadcast-lyd og professionelt lys er afgørende for, at deres indhold får succes, uanset om de spiller med venner på Discord, øger deres community på Twitch eller sender live til tusindvis af følgere på YouTube.

”Design- og ingeniøreksperter hos Blue Microphone og Logitech G er gået sammen om at skabe en unik gaming-mikrofon med lyd i professionel kvalitet og en lang række funktioner, der er skræddersyet til gamere,’’ udtaler Vincent Borel, Vice President og General Manager ved Logitech G. ’’Vi forstår, at gamere ønsker at dele deres oplevelser med deres publikum og engagere dem mest muligt. For dem der spiller for at være synlige, gør netop dette udstyr det muligt at dele indhold i deres community og at spille sammen.”

De tre nye produkter er drevet af Logitech G’s innovationer og kommer med funktioner som LIGHTSYNC RGB-teknologi, så farverne på mikrofonen matcher resten af brugerens lys med hjælp fra Logitech G’s GHUB-software, som gør det muligt at tilpasse specialdesignede lyseffekter og tilføjelsen af BlueVOICE support med Logitechs nye mikrofoner.

Logitech Yeti GX: Premium mikrofon til streaming

(Image credit: Logitech G)

Baseret på det ikoniske Yeti-design er Yeti GX en gaming-mikrofon i broadcast-stil med en dynamisk kapselteknologi, der leverer uovertruffen lyd og for første gang anvender Yeti GX det klassiske scrollehjul fra de ikoniske Logitech G-gaming-mus til at styre mikrofonforstærkningen med én hånd. Yeti GX har også et pickup-mønster med supercardioid- opsamlingsfunktion, som fremhæver stemmen, samtidig med at den reducerer rumstøj, tasteklik og andre baggrundslyde.

Yeti GX's Smart Audio Lock fastlåser de ideelle lydindstillinger med et enkelt tryk på scrollehjulet, så du får ensartet lyd hver gang og opnår automatisk forstærkningsjustering for at forhindre klipning og at reducere baggrundsdistraktioner. Logitech G's Blue VO!CE-teknologi gør det muligt for streamere at indstille deres lyd og vælge mellem en række filtre, hvilket forbedrer det grundlæggende lydsignal fra mikrofonen og skaber tilpassede lydeffekter.

Yeti GX er en plug-and-play USB-mikrofon med problemfri opsætning og streaming. Yeti GX kan også anvendes med Blue Compass boom arm og en opdateret Logitech G version af Compass arm, som kommer snart.

Vi har i øvrigt fået Logitech G Yeti GX til test - se unboxing herunder.

Pris og tilgængelighed

Yeti GX og Yeti Orb er nu tilgængelige i sort og Litra Beam LX i graphite på LogitechG.com, samt hos udvalgte forhandlere i hele verden til vejledende priser, henholdsvis: 1.199 DKK / 549 DKK / 1.299 DKK.

For yderligere information, besøg www.logitechg.com

Logitech Yeti Orb: Enkel plug-and-play-mikrofon

(Image credit: Logitech G)

Yeti Orb er en enkel og pæn USB-gaming-mikrofon, der yder lyd i bedste klasse, og som er meget brugervenlig. Yeti Orb er er designet til gamere, der som noget nyt sender live. En indbygget kondensatorkapsel sørger for et strømlinet look til ens indhold og et RGB-logo samt et statuslys med tilpassede lyseffekter kan indstilles før eller under streaming. I modsætningen til andre mikrofoner på markedet har Yeti GX og Yeti Orb maksimale lydtryk, som er perfekt optimeret til nutidens gamere og content creators. I de anspændte øjeblikke, som kan opstå under intense kampe, hvor ens stemme er højere end normalt, minimerer Yeti GX og Yeti Orb forvrængningen, og ved hjælp af Blue VO!CE-teknologifiltre kan stemmen tilpasses for at skabe sjove effekter og beskytte uønskede lydeffekter. Det er alt sammen er tilgængeligt i G HUB-appen.

Logitech Litra Beam LX: RGB-belysning med 16 millioner farver

(Image credit: Logitech G)

Litra Beam LX er det ypperste for hvordan lys af høj kvalitet skal se ud med et dobbeltsidet RGB-streaminglys med TrueSoft teknologi, som former og styrer lyset, så man altid ser præsentabel ud.

Ved hjælp af LIGHTSYNC RGB lader Litra Beam LX’s 16 millioner farvekombinationer gamere personalisere deres farvetemaer og omdanner deres studier til en oplyst pink himmel, et virtuelt lysshow eller skaber liv i deres stream med en hvilken som helst vibe, de føler for den dag.

Logitech G’s TrueSoft teknologi e designet til at leverer filmisk farvenøjagtighed, og den avancered diffusion skal eliminere meget synlige skygger med justerbar lysstyrke og farvetemperatur, der rangerer fra varmt levende lys til køligt blå (2700K - 6500K) og RGB-indstillinger. Litra Beam LX har bestået de strengeste UL-test og vejledninger og er certificeret til streaming hele dagen.

Desuden annoncerer Logitech G fuld understøttelse af alle LIGHTSYNC-aktiverede enheder med Windows Dynamic Lighting, lige så snart det bliver tilgængeligt. Windows Dynamic Lighting er et nyt RGB-lysværktøj til Windows 11, som gør det muligt for brugerne at benytte effekter på tværs af mange brands af RGB-aktiverede produkter, nu også Logitech G.