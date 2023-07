De nye JBL Quantum TWS Air høretelefoner er lanceret

JBL har netop lanceret deres seneste bud på trådløse høretelefoner - JBL Quantum TWS Air - der har til formål at forbedre lydoplevelsen for bærbare konsoller og mobile gamere. Disse høretelefoner leverer en imponerende surround sound med minimal forsinkelse og høj præcision. Uanset tidspunktet på dagen eller stedet, om det er derhjemme eller på farten, kan brugerne nyde en ekstraordinær spiloplevelse med op til 8 timers batterilevetid og 16 timers levetid i etuiet. De nye høretelefoner er designet til at være holdbare og lette, hvilket gør dem perfekte til gamere, der ønsker at spille på farten.

(Image credit: JBL)

Pris og tilgængelighed

JBL Quantum TWS Air kan købes til en pris på 799 kroner.

8 timers batteri

JBL Quantum TWS Air-høretelefoner leverer en fordybende og præcis lyd takket være JBL QuantumSURROUND, der er drevet af 6,8 mm drivere. Brugerne kan oprette forbindelse ved hjælp af den trådløse 2,4 GHz USB-C-dongle for at nyde spil med minimal forsinkelse, eller de kan bruge Bluetooth-forbindelsen, når de er på farten og ønsker at spille spil eller lytte til musik med fuld opmærksomhed på deres omgivelser takket være Ambient Aware-funktionen.

Med JBL Dual Source-teknologi er det muligt at oprette forbindelse til både donglen på konsollen eller pc'en og Bluetooth-enheden på samme tid. Dette giver brugerne mulighed for hurtigt at skifte mellem lyden fra spillet og indgående opkald uden at skulle fjerne deres høretelefoner. Yderligere sikrer fire mikrofoner og TalkThru-funktionen klar kommunikation, uanset hvor brugerne befinder sig.

JBL Quantum TWS Air er kompatibel med JBL QuantumENGINE PC-softwaren og JBL Headphones-appen, hvilket giver brugerne mulighed for at tilpasse deres lydoplevelse efter deres præferencer. Med Fast Pair-teknologien oprettes forbindelse mellem JBL Quantum TWS Air-høretelefoner og brugerens enhed øjeblikkeligt, så snart de tages ud af etuiet.

JBL Quantum TWS Air egenskaber:

● JBL QuantumSURROUND drevet af 6,8 mm drivere

● Kompatibel med JBL QuantumENGINE & JBL Headphones app til justering af EQ, mikrofon og surround sound-indstillinger

● JBL Dual Source

● Google Fast Pair

● 8 timers spilletid i høretelefonerne og 16 timer i etuiet

● 4 mikrofoner for klar kommunikation

● Ambient Aware og TalkThru-teknlogi

● Ovalformede rør på ørepropperne for langvarig komfort