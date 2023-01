Nanoleaf - Et genialt smart-lys fylder 10 år

Nanoleaf har netop passeret milepælen, hvor det er 10 år siden at den første Nanoleaf smartpære blev skabt. Siden er det blevet til en lang række smart-produkter og de ikoniske modulære Nanoleaf lyspaneler, men egentlig havde de tre stiftere lavet et helt andet produkt, og Nanoleaf blev til ved en tilfældighed. TechRadar har talt med medstifter og CEO i Nanoleaf, Gimmy Chu, om virksomhedens udvikling, og hvor han ser fremtiden for Nanoleaf.

Gimmy Chu er en af de tre stiftere og CEO for Nanoleaf. (Image credit: Nanoleaf)

Nanoleaf -Skabt ved et tilfælde

Nanoleaf blev skabt for 10 år af de nyuddannede ingeniører og venner fra University of Toronto, Gimmy Chu, Christian Yan, og Tom Rodinger. Eller, det gjorde det egentlig ikke. Faktisk var planen, at de ville lave et mobilt, modulært batteri, så man kunne tage strøm med overalt. Det skulle være modulært, så man kunne koble flere batterier sammen, hvis man havde behov for mere strøm.

Navnet på det nye produkt var Nanogrid. ”Tanken var, at macro grid kan give strøm til en hel by, et micro grid kan drive et boligkompleks og så gav det meningen med et nano grid, hvor du kan tilslutte mobile enheder”, fortæller Gimmy. Men her løb de ind i en stor udfordring. ”Vi vidste ikke, hvordan vi skulle sælge det. For der var tale om et stort lithium-ion batteri, og vi vidste ikke, hvordan vi skulle få det sendt ud” (Lithium ion batterier betragtes som farligt gods og skal overholde meget strenge krav for at kunne sendes. RED). ”Vi kunne ikke sende dem med båd eller fly, så vi kunne ikke komme videre. Vi havde et produkt, men så besluttede vi simpelthen at bygge videre, og endte med at lave en super energieffektiv pære til vores batteri”, siger Gimmy.

Pæren kaldte de for Nanolight. Som Gimmy selv siger, ”fordi vi ikke var særligt gode til at navngive ting”. De lancerede deres pære på crowdfunding hjemmesiden Kickstarter, hvor de hurtigt fik en henvendelse fra et firma, der allerede havde rettigheden til Nanolight-navnet. De undskyldte, og skyndte sig at finde et nyt navn. ”Vi havde på intet tidspunkt sat os for at lave et firma inden for belysning. Vi ville egentlig lave en teknologivirksomhed, så for os gav Nanoleaf mening. Også fordi ordet leaf (blad) ledte tankerne hen på bæredygtighed, som også altid har været noget, vi har haft i tankerne”, siger han. Det er tankevækkende, at et firma, der er en verdensomspændende succes, faktisk både hed noget andet og havde et helt andet produkt i tankerne, da det begyndte for ti år siden. Det viser noget om, hvor meget tilfældigheder spiller ind.

Nanoleaf lines er et af de nyere produkter (Image credit: Nanoleaf)

Pionerånden lever

Selv om det måske var et tilfælde, at Nanoleaf kom til at lave lysprodukter, så behøver man ikke at tale ret længe med Gimmy Chu for at opdage, at firmaets succes ikke er kommet tilfældigt. For selve ånden i firmaet handler i høj grad om at turde at satse på nye ideer. Og selv om Nanoleaf er kendt for smart belysning, så er der også mange andre ideer på tegnebrættet, og for Gimmy Chu handler det i høj grad om at turde at tænke nyt.

”Der er tusindvis af forskellige slags lys, vi kan lave. Jeg synes, at det er mest spændende, er de produkter, der ikke er lys. Altså, hvis vi faktisk kan komme med noget nyt, som folk ikke har set før”, siger han. Selv om firmaet nu er etableret, lægger han vægt på, at Nanoleaf stadig skal have modet til at prøve nye ting, selv om han også er klar over, at der er en vis risiko ved at satse på helt nye typer af produkter, når man er kendt for at lave lyspaneler. ”Ja, det er udfordringen for enhver virksomhed, der kommer ud af etableringsfasten. I begyndelsen satser mange måske, for de har ikke noget at tabe. Du kan bygge noget, folk ikke har set før, uden at ane om det vil sælge eller ej”. Men den villighed til at satse, forsvinder efter Gimmys mening, når virksomhederne vokser, og det er en fejl: ”Jeg tror, at virksomhederne skal fortsætte med at gøre den slags ting. Tag for eksempel iPad. Den fik masser af negativ omtale i medierne, da den kom frem og folk gjorde nar af den, fordi den hverken var en mobil eller en bærbar computer, men noget midt imellem. Folk var slet ikke klar over, hvor stort et marked, der var for den”. Og selv om mange ikke kunne se, hvad den skulle bruges til, er iPad’en et af de mest succesfulde produkter, der er lanceret i nyere tid. Så det betaler sig altså at satse.

Nanoleaf kommer nok ikke til at lancere en tablet, men Gimmy Chu afslører alligevel, at der er nyheder på vej, som er uden for deres sædvanlige kategori. ”ja, vi kommer med et nyt og anderledes produkt til badeværelset” afslører han. Han kommer ikke med nærmere bud på, hvad der præcist er tale om eller hvornår produktet er klar til lancering, men antyder, at vi muligvis får det at se inden for et års tid.

Nanoleaf Elements er lyspaneler, der ligner træ, når de er slukket. (Image credit: Nanoleaf)

Nye muligheder med Matter-standarden

Der kommer dog også mere traditionelle Nanoleaf produkter i 2023. Faktisk har Nanoleaf holdt igen med at lancere nye produkter. De har ventet på en ny, fælles standard for smart-produkter. Den hedder Matter (Åbner i nyt vindue)og blev præsenteret for nogle måneder siden. Den nye standard skal gøre det lettere for produkter fra forskellige producenter at kommunikere og fungere, så vi som forbrugere får smarte produkter, der kan fungere med andre smarte produkter, uanset hvilket brand der er tale om. Så Apple, Google, Samsung og Amazons produkter, kommer til at fungere på alle platforme uafhængigt af producenten.

Gimmy Chu glæder sig over, at der nu er kommet nogle fælles standarder i form af Matter. Matter betyder, at produkter vil kunne tale sammen, selv om de kommer fra forskellige platforme.

”Matter er som et sprog, som produkterne kan bruge til at tale med hinanden. Tag vores lyspaneler for eksempel. De virker allerede med Apple Home Kit, de virker med Google Home og med Alexa. Så på den måde er de tresprogede”. Han understreger, at de eksisterende produkter fra Nanoleaf fortsat kommer til at fungere som altid. Derfor ser han Matter som en investering i fremtiden. ”Så vores produkter kun behøver at tale ét sprog i stedet for tre”. Selv om det ikke gør nogen forskel for eksisterende produkter, så vil det gøre udviklingen af nye produkter mere simple i fremtiden. Matter har været under udvikling i længere tid, og da lanceringen var tæt på, valgte Nanoleaf at vente med at færdiggøre nogle produkter. ”Vi har udskudt lanceringer, fordi vi ventede på, at Matter-teknolgien var klar. Så næste år kommer vi med hele 10 lanceringer”, siger Gimmy Chu. Der er altså noget at glæde sig til, for Nanoleaf fans.

Nanoleaf Shapes (Image credit: Nanoleaf)

Høj standard

Når Nanoleaf udvikler nye produkter, så bliver der brugt meget tid på at gennemteste dem, inden de kommer på markedet. Gimmy Chu har nemlig en ret høj standard, når det gælder produkternes effektivitet: "Når du tænder en almindelig kontakt på væggen, hvor tit oplever du så, at den fejler? Aldrig. Selv om du tænder og slukker kontakten 100.000 gange, så virker den hver gang. Det er dét, vi konkurrerer imod", siger han. Derfor går der meget tid med at prøve at gøre Nanoleafs produkter lige så intuitive og pålidelige som lyskontakten på væggen. Men netop fordi Nanoleaf giver flere valgmuligheder mht. lysstyrke, farve og skema, er det ikke helt let. "Vi introducerer kompleksitet til systemet ved at give brugerne alle de valgmuligheder. Men vi vil stadig have, at det hele skal fungerer intuitivt og nemt, og derfor tager det langt tid at udvikle nye produkter", siger Gimmy Chu.

Nanoleaf Canvas (Image credit: Nanoleaf)

Ikke et job men en livsstil

Selv om Nanoleaf er en af de største producenter inden for smart belysning, så holder de sig ikke kun til lyspaneler eller pærer. Gimmy Chu holder meget på, at der forsat skal være udvikling i virksomheden og produkterne. Han fortæller, at det aldrig har været målet at lave en succesfuld virksomhed, for så at sælge den. Han har selv set succesfulde entreprenører, der har solgt deres virksomhed, og det er ikke nødvendigvis lykken: ”Så når de til et punkt, hvor de går i stå og ikke længere ved, hvad de skal stille op med sig selv”. Dén vej ønsker ingen af de tre grundlæggere i Nanoleaf at gå. ”Der er ingen af os tre grundlæggere, som er super grådige eller som bare ønsker at bruge penge på at købe dyre ting. Det handler om at arbejde med noget, vi elsker, sammen med nogle mennesker, vi elsker”, siger han.

For Gimmy Chu og resten af holdet bag Nanoleaf - Christian Yan og Tom Rodinger – er der altså mere tale om en livsstil end et arbejde. Og selv om jeg normalt vil være skeptisk overfor sådan en udtalelse, så virker den meget troværdig, når man har talt med Gimmy Chu. Dels, fordi han under vores interview virker som om han er helt nede på jorden, og fordi interviewet foregår med ham siddende i søsterens soveværelse.

Flere nye produkter på vej

(Image credit: Ted Miller Group)

Det, folkene bag Nanoleaf elsker, er tydeligvis at skabe ny innovation, og de arbejder løbende på at udvikle nye produkter. Nanoleaf har netop benyttet den første store tech-messe i 2023 CES i Las Vegas - til at lancere en række nye produkter:

Nanoleaf 4D - TV Screen Mirror Camera og Lighstrips Smarter Kit

Med Nanoleaf 4D er det planen, at give din tv-underholdningen et løft ud over selve skærmen, du kigger på. 4D TV Smarter Kit består af et Screen Mirror-kamera, og en Matter-kompatibel Smart Addressable Lightstrip, der med den nye Sync+ -teknologi skal forvandle dine yndlingsfilm og -spil til større sanseoplevelser end normalt. Kameraet opfanger, hvad der vises på skærmen og tilpasser farverne på den medfølgende lightstrip, så den lyser op i da rigtige farver hele vejen runt om skærmen. Du får fire Screen Mirror-tilstande at vælge imellem og 50 programmerbare zoner på Lightstrip (der leveres i længder på 3,8 og 5 meter). Det skal give brugeren mulighed for selv at vælge deres underholdningsoplevelse. Kameraet kan sættes i toppen eller bunden af TV'et, mens Lightstrip nemt kan opsættes med snap-on beslag og medfølgende klæbemidler. Selvfølgelig kan det hele synkroniseres med dine andre Nanoleaf-produkter.

Nanoleaf 4D TV Smarter Kit kommer på markedet i andet kvartal 2023 til to størrelser: 55”-65” og 70”-80”.

Sense+ Smart Controls og "Nala" Automation Learning Assistant

Nanoleaf (Image credit: Nanoleaf)

Nanoleafs Sense+ Controls-produktserien tilbyder en unik smart lighting-oplevelse. Sense+ Controls-serien, der er Matter-kompatibel (Åbner i nyt vindue) og kører på Thread, inkluderer en kablet Smart Light Switch, en Wireless Smart Light Switch og Nala Learning Bridge. Alle tre produkter har indbyggede bevægelses- og ambient-lys-sensorer, så du kan tilpasse lyset til netop dit hjem og automatisere dine daglige rutiner og personlige tidsplaner. Nala Learning Bridge fungerer også som en Thread Border-router og som en farveskiftende natlampe med et blødt skær til om aftenen.

Sense+-produkterne fungerer sammen med Nanoleafs nye intelligente Automations Learning Assistant – som kaldes Nala – og ’lærer’ på den måde dine daglige rutiner at kende. Nala er ifølge Nanoleaf en kraftfuld læringsassistent, der skaber individuelt tilpassede automatiseringer, og som skal lære at give dig den perfekte belysning præcis hvornår, hvordan og hvor du vil have det – i forhold til at tænde og slukke lyset, justere lysstyrken, styre farverne, vælge af lysdesigns og meget mere. Over tid vil brugerne opnå en intelligent og håndfri oplevelse med den smarte belysning i deres hjem. Nalas automatiserede læringsteknologi er aktiveret via Nala Learning Bridge.

Kort sagt skal Sense+ Controls og Nala-teknologien lære dine lys at "tænke selv". Sense+ Controls er vinderen af dette års CES Innovation Awards og kommer i handlen i tredje kvartal 2023.

Nanoleaf Skylight - smarte og modulære loftslamper

Nanoleaf kommer i løbet af året med modulærer loftslamper, der kan udbygges efter behov. (Image credit: Ted Miller Group)

Nanoleaf Skylight er en modulær loftslampe, der fungerer med Matter, og det giver brugerne fuld kontrol over såvel design som spredningen af loftslyset. Ligesom med Nanoleafs modulære lyspaneler til vægge (og lofter), giver de nye loftsarmaturer brugerne mulighed for at designe deres loftslamper med de kvadratiske modulære RGBW LED-paneler, der kan arrangeres i mange forskellige designs.

Med Skylight kan man altså selv vælge, om man vil have skarpt og funktionelt hvidt lys til hverdagsbrug. Men der er 16 millioner dynamiske farver at vælge imellem, så man løber altså ikke tør for valgmuligheder lige med det samme. Man justerer selv i forhold til lysstyrke, farvetemperaturer, og hvornår de skal tændes og slukkes. Skylight har desuden alle de smarte funktioner, som resten af Nanoleafs produkter, inklusive Rhythm Music Visualizer, Screen Mirror, Dynamic Lighting Scenes og Group Scenes. Det modulære loftarmatur fungerer også som Thread Border-router og leveres med indbyggede Sense+-sensorer, der registrerer bevægelse og ambient lys og åbner for flere automatiserede belysningsmuligheder i dit hjem.

Nanoleaf Skylight kommer på markedet i tredje kvartal 2023.

Når man som os har fulgt Nanoleafs udvikling i nogle år, er det spændende at se, hvordan har udviklet sig. Selv om der er kommet mange konkurrerende produkter på markedet, ser virksomheden stadig ud til at holde sig på forkant, når det gælder innovation og udvikling, og vi er spændte på at se, hvad Nanoleaf finder på at lave i fremtiden.