De 15 bedste gadgets fra CES 2023: TV, bærbare computere, wearables og meget mere

TechRadar-holdet har været til stede på den store CES 2023-teknologimesse for at afprøve nogle virkelig fede nye teknologiske gadgets, lige fra fantastiske videreudviklinger af eksisterende produkter til spændende nye innovationer.

I denne artikel har vi samlet de absolut bedste tekniske gadgets, som vi fik set på messen. De tekniske gadgets, du finder på denne topliste, er enten banebrydende opdateringer af tidligere produkter eller noget helt nyt, som vi aldrig har set før.

Der er en enorm mængde fantastisk teknologi på udstillingen, og det er svært at udvælge nogle få favoritter. Hvis du vil læse om alle de tekniske gadgets, som TechRadar havde mulighed for at kigge på i weekenden, kan du læse vores fulde dækning af CES-weekenden her (Åbner i nyt vindue). Men her er alligevel vores favoritter fra CES 2023.

Bedste TV: Samsung MicroLED CX

Samsung havde de mest spændende tv-nyheder på CES 2023. (Image credit: Samsung)

Denne nye serie af fernsyn fra Samsung var en af de store overraskelser på CES 2023. Mikro-LED-tv har eksisteret i et stykke tid, men det så ud til, at det ville vare en del år endnu, inden de ville være små nok til at passe ind i et almindeligt hjem. Pludselig er vi ikke længere år væk - hvis Samsung opfylder sit løfte om at levere mikro-LED-tv helt ned til 50 tommer. De fremviste en 76-tommers model på messen. Det er et banebrydende teknologisk gennembrud, for mikro-LED er fremtiden for alle de bedste tv-apparater (Åbner i nyt vindue).

Micro-LED-teknologien bringer det bedste fra både LED- og OLED-tv'er med sig. Hver enkelt pixel lyser selv op ligesom med OLED, hvilket betyder, at du får den ultimative kontrast, men de kan også være meget lysere end OLED og have et endnu bredere farvespektrum. De er også fantastiske til spil og andre formål, og Samsungs CES-model har en opdateringshastighed på 240 Hz. Men som vi nævnte tidligere, troede vi ikke, at teknologien var i nærheden af at blive udviklet til mindre størrelser.

Vi fik mulighed for at se MicroLED CX-serien på CES, og den ser utrolig ud - vi var nødt til at medtage den på vores topliste på grund af kvaliteten, og fordi vi er overraskede over, at Samsung har formået at få teknologien så lille, så hurtigt.

Vi er også nødt til at nævne Samsung S95C-tv'et med QD-OLED, som vi beskrev som det bedste tv fra CES, som forbrugerne sandsynligvis vil købe (priserne på MicroLED CX-modellerne vil sandsynligvis være høje, for at sige det mildt). Vi vil også gerne nævne Samsungs Relumino Mode-teknologi i år, som kan tilføje konturer med høj kontrast til de ting, du ser på, for at hjælpe folk med synsproblemer med at se tingene tydeligere. Det er en imponerende og værdifuld teknologi.

Bedste TV-innovation: LG M3

LG tilbyder spændende innovation med sin nye LG M3. (Image credit: Future)

De nye OLED-tv fra LG i år byder for det meste på mindre opgraderinger af sidste års modeller, men en af de nye modeller tilbyder noget, vi aldrig har set før: trådløs 4K 120 Hz-videooverførsel, hvilket betyder, at du ikke behøver at tilslutte andet end strøm til selve tv'et. Det giver dig ikke kun større frihed til at designe og placere dine produkter, men det er også - og det kan ikke siges for ofte eller højt nok - ekstremt cool.

Ved at bruge en ekstern "Zero Connect"-boks, der tilsluttes som HDMI-porte, bruger M3 en unik teknologi, som LG har udviklet specielt til formålet, og da vi så LG M3, kunne vi ikke se nogen forskel i kvaliteten af den video, der blev overført trådløst i stedet for tilsluttet.

Tv'et selv vil blive lanceret i størrelserne 77", 83" og 97", så det vil være relativt nichepræget - men det er et stort skridt fremad i forhold til at få trådløs video uden at gå på kompromis med opløsning, HDR-standarder eller gaming-ydelse. Det er det første af sin slags, men vi ville elske at se denne teknologi i alle de bedste OLED-tv fra LG.

Bedste soundbar: JBL Bar 1300X

JBL Bar 1300X har en virkelig god lyd. (Image credit: Future)

Dette er den ultimative Dolby Atmos-soundbar til dato. Det leverer 11.1.4 lydkanaler, men de fire Atmos-højdekanaler er faktisk fordelt på seks forskellige drivere, hvilket er mere end noget andet system, vi har set indtil videre. Flere højdekanaler kan betyde endnu mere klarhed og præcision i placeringen af lyden, så den "kuppel" af lyd, der gør Atmos så fantastisk, bliver endnu mere dramatisk.

Derudover er det en utrolig kraftfuld soundbar med medrivende surroundlyd, og som med mange andre JBL soundbarer er de bageste højttalere aftagelige batteridrevne enheder, så du kan have dem bag dig, når du vil have surround-oplevelsen og så tilslutte dem til hoved-soundbaren, når de skal lades op.

Bedste høretelefoner: JLab Work Buds

JLab Work Buds er en virkelig smart idé, der forbedrer samtaler med høretelefoner. (Image credit: Future)

Kender du den følelse, når du ser noget, der egentlig ikke virker som noget særligt ved første øjekast, men som du alligevel ikke kan holde op med at tænke på? Det var tilfældet for os med JLab Work Buds. Dette er et par ægte trådløse øretelefoner med en valgfri mikrofon, som du kan fastgøre til begge øretelefoner for at opnå en betydeligt bedre opkaldskvalitet sammenlignet med andre øretelefoner. De lanceres til en pris på ca. 70 $ (ca. cirka 485 kroner) fra et firma, der laver nogle af de bedste billige høretelefoner på markedet.

Dette er et af de produkter, der blev præsenteret på CES 2023, som vi faktisk kunne overveje at købe. Hvis du har mange opkald, og du ikke kan lide at have de tykke ørepuder på et almindeligt headset, hvis du ikke ønsker at ødelægge dit hår i løbet af en dag fuld af møder, eller hvis du bare har brug for noget mindre at have med dig til opkald, er de her ideelle. Det er noget helt nyt, det er smart, og vi har faktisk lyst til at købe det - hvad mere kan man forlange?

Bedste smartprodukt: Roborock S8 Pro Ultra

Roborock S8 Pro Ultra er den smarteste robotstøvsuger, vi har set indtil videre. (Image credit: Roborock)

Dette er nok den smarteste robotstøvsuger (Åbner i nyt vindue), vi har set indtil videre. Roborock S8 Pro kan også bruges som gulvvasker med både støvsugning og moppe-funktion indbygget i enheden (som både kan klare en hurtig rengøring - eller den kan støvsuge og derefter moppe for en dybere rengøring). Men ud over det kan den klare yderligere fem opgaver ved at tømme sin egen beholder, vaske sine egne moppepuder, tørre sine moppepuder, rengøre sin egen dock og genopfylde sin egen vandforsyning!

Den har også en ekstremt smart og præcis kortlægning og har et system til at øge sugeevnen, når den registrerer, at den befinder sig på tæpper, så den opsamler flere hår (30 % mere, ifølge Roborock). Den løfter endda børsterne og mopperne op, når den er færdig, for at sikre, at snavset kommer ned igen efter alt det hårde rengøringsarbejde. Det lyder som en absolut drømmestøvsugerrobot, som vi glæder os til at teste.

Bedste køkkenmaskine: GE Profile Smart Mixer

Denne GE Profile smart mixer hjælper dig med at lave den perfekte dej hver gang. (Image credit: Allison PR)

Vi bruger normalt ikke så meget tid på køkkenmaskiner, men vi var virkelig imponerede over denne nye Smart Mixer fra GE. Den har et simpelt, men unikt salgsargument, som vi synes er virkelig smart: Du fortæller den, hvilken type dej du blander, og den kan bruge sensorer til at registrere "ændringer i konsistens og viskositet" for automatisk at sikre, at ælter din dej for meget eller for lidt. Den justerer mixet undervejs, så du ikke selv behøver at holde øje med det.

Den har også andre smarte funktioner som en indbygget vægt, understøttelse af Alexa og Google Assistant samt en digital skærm, der giver dig masser af nyttige oplysninger. Det er den slags gadget, som du ikke troede, du havde brug for, men nu hvor du ved, at den findes, kan du ikke forestille dig at bage uden den.

Bedste kamera: Panasonic Lumix S5II

Panasonic afslørede et nyt, prisvenligt fuldformatkamera på CES 2023. (Image credit: Panasonic)

Dette er sandsynligvis det mest prisvenlige hybridkamera med fuldformat, du kan købe. Tilføjelsen af en hybrid fase-detekterende autofokus er den store nyhed her, hvilket bringer Panasonics spejlløse kamera på niveau med de bedste fra Nikon og Canon. Det burde gøre den meget bedre til hurtige optagelser, især når den kombineres med den nye processor, der kan få op til 30 billeder pr. sekund i stillbilleder (i elektronisk lukkertilstand). Dens OLED EVF gør det også endnu nemmere at tage de billeder, du ønsker.

Panasonics dygtighed inden for video er også med i pakken, med 6K-video (med LUT-understøttelse for professionelle) - og Panasonic siger, at den kan optage video uden tidsbegrænsing til ekstern lagring takket være et smart kølesystem. Dette kamera er virkelig spændende og kan meget vel blive et fremragende foto- og videokamera.

Bedste AR/VR: Lumus Z-Lens

Lumus Z-Lens imponerer med deres smarte briller. (Image credit: Jeremy Kaplan / Future)

Der var masser af AR-briller på CES i år, men den hardware, der imponerede os mest, var fra Lumus, for selv om den bruger teknologi, der ligner andre briller, er dens unikke tilgang helt klart det, som alle disse briller bør gå efter i fremtiden.

Alle AR-briller bruger waveguide-linser til at give dig mulighed for at se "skærmen" på glasset. Det betyder, at de egentlige pixels er gemt i brillernes stel, men glassets form leder lyset til dine øjne, så det ser ud som om billedet er foran dig. Lumus har lavet den eneste type AR-linse, der bruger "reflekterende" bølgeledere i stedet for "diffraktive" bølgeledere, og det betyder lysere (og mere tydelige) billeder samt potentielt lavere strømforbrug (så rammen kan tilpasses med et mindre batterier). Vi testede dem og var virkelig imponerede.

Vi vil også gerne nævne TCL RayNeo X2-brillerne, som vi også havde mulighed for at prøve. De giver det hidtil bedste argument for AR-briller ud fra et softwaremæssigt synspunkt. De er indtil videre tættest på et produkt, der rent faktisk giver mening, men Lumus viste os, hvad fremtidens AR-brillehardware bør fokusere på.

Bedste mobil: Lenovo ThinkPhone af Motorola

Lenovo ThinkPhone er en ny, holdbar mobiltelefon med fokus på erhvervslivet. (Image credit: Lenovo | Motorola)

Siden BlackBerrys død er idéen om en "forretningsmobil" gået lidt tabt. Men Lenovo og deres datterselskab Motorola ønsker at bringe den tilbage ved at tilføje noget af DNA'et fra virksomhedens ThinkPad-bærbare computere til en mobil - og vi kan lide resultatet. Kernefunktionerne er ret gode (en 144 Hz OLED-skærm og et kamerasystem med flere linser), men den er mere holdbar end de fleste med metal, Gorilla Glass Victus og kulfiber. Dette har resulteret i, at den har opnået en MIL STD 810H-klassificering med en faldmodstandsevne på 1,25 m.

Den er også udstyret med den dedikerede Moto KeySafe-sikkerhedschip og AI Threat Defense-software, der sikrer, at din virksomheds hemmeligheder forbliver sikre; nemme værktøjer til enhedsadministration, så virksomheder kan administrere mange ThinkPhones på én gang; gode muligheder på tværs af platforme med ThinkPads og Red Key. Den programmerbare genvej kan vise genveje eller apps efter eget valg, så du kan sikre dig, at det, du har mest brug for, er lige ved hånden.

Bedste tablet: TCL Nxtpaper 12 Pro

Den nye TLC-tablet er virkelig behagelig for øjnene. (Image credit: TCL)

Dette er en 12-tommers Android-tablet med et trick, der er unikt for TCL: Nxtpaper-skærmen. Denne skærm bruger et ret traditionelt LCD-panel med belægninger, der gør nogle virkelig nyttige ting: de fjerner en stor del af det blå lys fra skærme; de reducerer i høj grad refleksioner, hvilket gør ting på skærmen mere synlige i en række forskellige situationer; og slutresultatet er subtile teksturer, der føles lidt som papir, hvilket er virkelig rart at tegne på med den medfølgende stylus.

Det er en fascinerende løsning, og den kan hjælpe denne tablet med at skille sig ud fra mængden - den er mere skånsom for øjnene og sjovere at tegne/skrive på. Nxtpaper-skærmen ser blødere (dvs. mindre skarp) ud end en almindelig skærm, men der er stadig masser af detaljer i opløsningen 2160x1440. Den ligner ikke nogen anden tablet, vi har set, og den føles virkelig brugbar og unik.

Bedste computer-innovation: Lenovo Yoga Book 9i

Lenovo Yoga Book 9i er uhørt alsidig. (Image credit: Future)

Ved du, hvad der er bedre end en foldbar OLED-skærm i en bærbar computer? To OLED-skærme, der ikke kan foldes sammen, men som kan kombineres med et separat tastatur, så du får en enhed, der kan bruges i et latterligt mange nyttige konfigurationer. Da vi prøvede den, tænkte vi, at det ved første øjekast kan virke som en gimmick-designkonstruktion, men vi opdagede hurtigt, at den er meget mere praktisk og anvendelig, end du måske tror.

Når du placerer den oprejst, får du en dobbelt stående skærm, hvilket er godt for produktiviteten. Du kan også vælge at dreje den 90 grader, og du får en skærm oven på en anden i landskabstilstand med et fysisk tastatur nedenunder. Det er utroligt nyttigt, hvis du f.eks. vil have en YouTube-tutorial på den øverste skærm, mens du kan følge med i en opgave på den nederste skærm. Du kan også folde skærmene lidt sammen til et V for at få en praktisk gaming-skærm. Du kan også lade tastaturet blive hjemme og bruge den nederste skærm som et virtuelt tastatur i bærbar tilstand. Den er så utrolig alsidig, og hver tilstand har en reel anvendelse.

Bedste computer-komponent: Nvidia RTX 4090 Mobile

Den nye Nvidia RTX 4090 er utrolig kraftfuld. (Image credit: Future)

Der er en meget enkel forklaring på, hvorfor denne GPU er kommet på vores topliste: TechRadar har uploadet en video (du kan se et stillbillede af den ovenfor), der viser vores amerikanske computerredaktør spille en racersimulator med tre 4K-videoskærme - og de kører super godt - fra en enkelt bærbar computer. Det ser ud som om, der skal et vildt gaming-setup til at køre alt dette, men det kører fra en lille sort bærbar computer, der står på et bord ved siden af den.

Nvidia har også annonceret 4070- og 4080-modeller, men det er 4090-modellen, der imponerede os mest. Det er som om nogen har sat en Bugatti Chiron-motor i en Fiat 500, og det har fået nogle af vores team til at sætte spørgsmålstegn ved fremtiden for stationære computere, hvis det er muligt at få så meget kraft i en bærbar computer til spil.

Bedste skærm-innovation: Acer SpatialLabs TrueGame 3D Ultra Mode

Spil i 3D uden brug af briller? Ja, tak! (Image credit: Future)

Det er denne skærms "3D Ultra Mode", der har givet den en plads på vores topliste. Acers SpatialLabs TrueGame-teknologi eksisterede allerede, og kan køre 3D-spil uden brug af briller, men med 3D Ultra Mode er den mere overbevisende end nogensinde før.

Ved hjælp af kameraer til at spore dine øjne skaber den en 3D-effekt, der udelukkende er rettet mod dig, hvilket giver dig den bedst mulige dybdeeffekt. Alle andre omkring dig vil se et dobbeltbillede, men for dig er det som at se gennem et vindue ind i en verden med en overbevisende dybde. Det tilføjer et håndgribeligt ekstra niveau af "wow" til allerede imponerende spil, og det er præcis den slags ny teknologi, som vi gerne vil se.

Bedste sundhedsteknologi: Withings U-Scan

Nu kan du analysere din urin for at få endnu bedre sundhedsovervågning. (Image credit: Withings)

Denne puck-lignende enhed placeres i toilettet og kan faktisk analysere din urin for at fastslå, om du har sundhedsproblemer. Den kan registrere pH-balancen samt niveauet af kulhydrater, C-vitamin og hydrering. Den kan endda udføre hormonanalyser for at hjælpe folk, der ønsker at blive gravide, eller som bare ønsker mere information til at forudsige menstruationscyklus. Den kan tilsyneladende endda registrere, hvem i familien, det er der tisser, takket være dens lavenergi radar-sensor.

Det er naturligvis ikke det samme som at få en prøve testet på hospitalet, og Withings er klar over, at vi ikke skal betragte det som et medicinsk diagnostisk apparat - men de oplysninger, som det sender til den tilhørende app, kan hjælpe dig med at forstå, hvorfor du føler dig træt eller stresset, uden at du behøver at gøre noget andet end din daglige rutine.

Bedste wellness-teknik: BHeart Smart Band

Et smart armbånd, som du kan sætte på dit almindelige ur? Hvor smart! (Image credit: Future)

Der er to ting, som vi virkelig kan lide her. For det første er denne pulsmåler designet til at fungere som armbåndet på et almindeligt ur, så du kan få fordelene ved pulsmåling og samtidig bevare et design, du kan lide. Det er dog ikke den første enhed, der tilbyder det - men det er måske den bedste på grund af de andre funktioner, som vi også er virkelig glade for.

Den er nemlig designet til at drive sig selv via solenergi og den energi, der skabes af din kropsvarme. Ingen opladningsrutine og ingen ledninger at bekymre sig om. Du udskifter den bare med dit gamle armbånd, mens resten forbliver som før, bortset fra at du nu har ekstra trænings- og sundhedsstatistikker. Det er præcis, hvad vi ønsker os af denne form for teknologi: noget, der gør det lettere at holde sig sund, men som ikke kræver, at du skal udskifte alle dine eksisterende gadgets.