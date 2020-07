Spar 49% på lækkert QLED-TV fra Samsung

Er du på udkig efter en anderledes fladskærm, er Samsung SERIF måske lige hvad du leder efter og i denne uge kan du gøre et rigtig godt køb på denne model på 55 tommer fra Samsung.

Samsung QE55LS01RAUXX (QLED TV THE SERIF 2.0 WHITE) er i øjeblikket sat ned fra 12.999 kroner til blot 6.666 kroner i Power. Bemærk, at der her er tale om modellen fra 2019. Udover den hvide model fåst den også i blå.

Samsung QE55LS01RAUXX | 6.999,- 12 .999,– | 49%| Power

The Serif er designet af de kendte designbrødre Bouroullec og er i et tidløst design, der gør, at dit TV bliver en inspiration for alle indretninger. Du får en lys- og farvestærk QLED-billedkvalitet og adgang til et bredt udvalg af underholdning via Samsung Smart TV. Tilbuddet gælder så længe lager haves.Se tilbud

Samsung S E R I F

Samsung Serif er designet af de anerkendte designere Bouroullec og har et tidløst design, så dit fjernsyn kan blive til inspiration i ethvert interiør. Du får lys og farverig 4K QLED-billedkvalitet og adgang til et stort udvalg af underholdning via Samsung Smart TV. Ligesom alle QLED-modeller kan den skærmen opnå 100 % farvevolumen, så underholdning vises i levende farver også i de mest lyse scener.

Serif leveres med fire aftagelige ben, så du kan beslutte, om fjernsynet skal placeres frit på gulvet eller direkte på en hylde eller et bord. Med den indbyggede NFC Bluetooth-forbindelse er det nemt at forbinde din smartphone og afspille din yndlingslyd, blot ved at lægge mobilen oven på fjernsynet.

Fremragende vinkler og farver

Samsungs QLED TV er produceret af et nyt metalmateriale, Quantum Dot - så fjernsynet er i stand til at vise et signifikant forbedret udvalg af farver og lysstyrker med meget større detaljer i forhold til konventionelle fjernsyn. De nye Quantum dots giver også Samsung QLED TV mulighed for at vise dybe sorte farver, uanset hvor lys eller mørk scenen er, eller om indholdet vises i et lyst eller mørkt rum. Og det bedste er, at QLED leverer dette niveau, uanset hvor seeren sidder, så alle får samme farver og kvalitet fra enhver synsvinkel.

Quantum Processor 4K

Samsungs nye QLED 4K-modeller har egen proprietære Quantum Processor 4K. Uanset kildens opløsning kan Quantum Processor 4K vha. AI-opskalering levere forbedret lysstyrke, billedkvalitet og lyd optimeret til hver eneste scene.

Quantum HDR

Kombinationen af Quantum HDR med funktionerne i de nye QLED-fjernsyn gør dit tv-oplevelse til den bedste nogensinde. Fra skarpe, realistiske farver til klare detaljer og fantastisk kontrast, du får fantastisk billedkvalitet, hver gang du tænder dit fjernsyn.

Ambient Mode

Få mere ud af dit QLED-tv med den innovative Ambient Mode-funktion. Det omdanner dit fjernsyn til en organisk del af dit hjem i stedet for bare at optage plads. Denne alsidige tilstand har funktioner som musikafspilning, visning af tiden, vejrudsigt, nyheder og trafikoplysninger. Vægmonterede fjernsyn kan også indstilles til at efterligne den omkringliggende vægflade, så de blender helt ind med omgivelserne, hvilket gøres muligt af QLED-fjernsynets tynde kanter.