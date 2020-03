Nu kan du købe Garmin Forerunner 235 for under en tusse

Har du brug for et godt, budgetvenligt løbeur uden helt vilde dikkedarer, vil vi anbefale dig at tjekke Elgigantens aktuelle tilbud på Garmin Forerunner 235.

Til og med på søndag den 8. marts er uret sat ned med 25 procent, hvilket betyder, at du kun behøver at slippe 999 kroner for det. Billigere kan vi ganske enkelt ikke finde Garmin Forerunner 235 blandt de gængse forhandlere herhjemme lige p.t.

Garmin Forerunner 235| 1.333,- 999,– | 25%|Elgiganten

Forerunner 235 er ikke det nyeste Garmin-løbeur på markedet, men du får ikke desto mindre masser af gode funktioner og features for pengene, herunder indbygget pulsmåler samt understøttelse af både GPS og GLONASS. Se tilbud

Selv om Forerunner 235 har nogle år på bagen (det er fra 2015), kan løbeuret sagtens stadig stå distancen, idet Garmin har fyldt det med teknologi, der bare holder.

Uret har et 1,23" stort display og kommer blandt andet med indbygget pulsmåler i urkassen samt Bluetooth, så du via Garmin Connect-app'en trådløst kan uploade og dele dine træningsdata. Det har desuden LiveTrack-funktion.

Forerunner 235 er i øvrigt kompatibelt med både GPS-og GLONASS-satellitter, så du får altså meget nøjagtige angivelser af position, distance og hastighed, når du er på farten.

Løber du på et løbebånd eller en indendørs bane, hvor GPS-signalet er begrænset, sørger urets indbyggede accelerometer for at registrere din distance og hastighed.

Som navnet antyder, er uret i høj grad tiltænkt løbere, men det kan desuden bruges til eksempelvis cykling. Du har selvfølgelig også mulighed for at holde styr på dit aktivitetsniveau i hverdagen, da uret kan tracke daglige skridt, distance, forbrændte kalorier og søvn.

Hvis du vil vide mere om Garmin Forerunner 235, eller ønsker at købe uret, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 8. marts 2020, eller så længe lageret rækker. Elgiganten har i skrivende stund 100+ stk. på lager online.