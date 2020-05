Nu kan du få 27% rabat på Sennheiser RS 175

Hvis du er på jagt efter et par trådløse hovedtelefoner, der ikke bare er værd at lægge ører til, men også kan købes for menneskepenge, er det bestemt værd at tjekke det aktuelle tilbud på Sennheiser RS 175 hos HiFi Klubben.

De trådløse over-ear bøffer er nedsat med 27 procent hos forhandleren, hvilket betyder, at du kun skal slippe 1.390 kr. for dem. Og det er den billigste pris på Sennheiser RS 175, vi har kunnet opstøve blandt de gængse forhandlere lige p.t.

Sennheiser RS 175| 1.899,- 1.390,– | 27%|HiFi Klubben

Du kan nu spare lidt over 500 kr. på disse gedigne hovedtelefoner, der bl.a. kommer med Sennheisers avancerede digitale transmissions-teknologi, så du får en støjfri og ren lyd. Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder.Se tilbud

Sennheiser sendte RS-serien på gaden for nogle år siden, men det bør ikke virke afskrækkende, da den tyske audioproducent er kendt for at levere kvalitet, der kan stå distancen.

Med RS 175 får du en sober og støjfri digital lydkvalitet, som er pakket ind i en lukket konstruktion med bløde, omsluttende ørepuder, så du får fred for omgivelsernes forstyrrende lyde – og vice versa.

I æsken finder du også en trådløs sender, der tillige fungerer som ladestation og holder til hovedtelefonerne, når de ikke er i brug.

Hvis du vil vide mere om Sennheiser RS 175, eller ønsker at købe hovedtelefonerne, kan du klikke dig videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, eller hvor mange styk HiFi Klubben har på lager til nedsat pris – så du bør nok slå til rimeligt hurtigt.