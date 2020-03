Mobil-kup: Scor Huawei P30 til under halv pris

Hvis du er tech-fan og tilbudsjæger, er det værd at være opmærksom på, at Elgiganten i denne uge kører såkaldte Yellow Days med stribevis af tilbud. Samtlige tilbud bliver først afsløret på onsdag den 1. april, men det er muligt at gøre et kup allerede nu.

Det gælder blandt andet slagtilbuddet på Huawei P30, som er sat ned fra 5.299 kr. til 2.555 kr., hvilket altså betyder, at du kan spare 52 procent på den glimrende telefon. Det er ganske enkelt den billigste pris, vi har kunnet finde på P30 blandt de gængse forhandlere herhjemme lige p.t.

Huawei P30| 5.299,- 2.555,– | 52%|Elgiganten

Det er nu muligt at spare 2.744 kr. på denne mobil, der især kan prale af en kraftig processor, et imponerende kamera i prisklassen og en fin batteritid. Obs: Tilbuddet gælder et begrænset antal.

Se tilbud

Huawei P30 blev lanceret i marts 2019 og indtager en flot sjetteplads på vores topliste over de bedste mobiltelefoner, du kan købe lige nu.

For dine penge får du blandt andet en 6,1" FHD+ OLED-skærm, en octa-core Kirin 980 processor, 6 GB RAM, 128 GB lagringsplads, et batteri med en pæn kapacitet på 3.650 mAh – og ikke mindst et tredobbelt Leica-kamera (40 MP + 16 MP + 8 MP) på bagsiden.

Hvis du vil vide mere om Huawei P30, eller ønsker at købe telefonen, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet omfatter tre farvevarianter og gælder til og med søndag den 5. april 2020, eller så længe lager haves. Der er tale om et begrænset antal, og Elgiganten har i skrivende stund 100+ styk på lager online af hhv. den blå/hvide og den sorte udgave, mens den blå først forventes på lager online den 20. april (den kan dog købes til tilbudsprisen nu).