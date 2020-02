Lyd-kup: Spar 44% på Jabra Elite Sport

Hvis du mangler et par ægte trådløse ørepropper til sport og træning, kan det betale sig at tage et tjek hos Elgiganten, der nu har sat Jabra Elite Sport ned fra 1.690 kr. til 949 kr.

Det betyder med andre ord, at du kan spare 741 gode, danske kroner – eller 44 procent – på de fortræffelige Bluetooth-propper, som forhandleren har på tilbud i den sorte variant.

Jabra Elite Sport| 1.690,- 949,– | 44%|Elgiganten

Med dette tilbud på Elite Sport kan du sikre dig et par in-ear hovedtelefoner med god lyd, integreret pulsmåler og mulighed for stemmestyring til en rigtig skarp pris.Se tilbud

Som navnet mere end antyder, er Jabra Elite Sport skabt til sportsaktiviteter, hvilket blandt andet betyder, at de er slidstærke samt sved- og vandresistente. De har IP67-certificering og er dermed vandtætte ned til 1 meter, selv om vi dog ikke kan anbefale, at du svømmer med dem.

Mindst lige så interessant er det dog, at hovedtelefonerne har en fin lyd, kommer med integreret in-ear pulsmåling samt giver mulighed for audio coaching via den tilhørende Jabra Sport Life app.

Desuden har Jabra sørget for gode muligheder for individuel tilpasning, så de sidder sikkert, når du går til stålet. Du får således tre silikone-ørepropper, tre sæt skum-ørepropper samt tre ørevinger i forskellige størrelser med i æsken.

Batteritiden på 4,5 timer for det indbyggede batteri er ikke verdens længste, men givetvis nok for de fleste. Og alt i alt kan du altså få dig et par sobre in-ear hovedtelefoner, der er at finde på vores top-liste over markedets bedste trådløse ørepropper, uden at skulle af med en formue.

Hvis du vil vide mere om Jabra Elite Sport, eller ønsker at købe hovedtelefonerne, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 23. februar 2020 – om end Elgiganten først forventer at have Jabra Elite Sport på lager online fra den 24. februar. (Bestiller og betaler du hovedtelefonerne inden tilbuddets udløb, får du dem naturligvis til tilbudsprisen.)