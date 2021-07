Lenovo V17-computeren holder din virksomhed produktiv og dine data sikre

Hold din virksomhed produktiv og dine data sikre med den bærbare Lenovo V17-computer. V17, der er udviklet til små virksomheder, kører på en 10. generation af Intel Core-processor. Dens massive 17”-skærm giver dig masser af plads til at multitaske—og det numeriske tastatur giver dig mulighed for hurtigt gennemgå regneark.

Lenovo V17 har en 17" FHD-skærm (1920 x 1080) som ekstraudstyr, som viser levende farver og høj skarphed med slanke skærmkanter, der giver et endnu bedre billede. Denne bærbare computers moderne design giver den et førsteklasses udseende, og det slanke kabinet gør, at den er nem at tage med på farten.

Hvis du er på udkig efter en kvalitets-bærbar computer til en god pris, så tjek dette tilbud fra ComputerSalg.

Datasikkerhed er vigtig for alle mindre virksomheder, og den bærbare Lenovo V17-computer er designet til at holde din virksomhed sikker. Integreret firmware—Trusted Platform Module (TPM) 2.0—holder dit arbejde sikkert ved at kryptere data og adgangskoder.

Et webkameradæksel giver dig mulighed for fysisk at blokere kameraet, indtil du vil vises på skærmen. Og en fingeraftrykslæser, der er integreret i tænd/sluk-knappen, kan fås som ekstraudstyr og giver dig mulighed for at logge nemt og sikkert på.

