Julegaveideer: 8 gaver modtageren vil elske

Er du på jagt efter den perfekte julegave? (Image credit: Future) Du kan bruge rigtig mange timer på at finde julegaver, men vi har gjort det nemt for dig. Vi samler de bedste priser på de bedste julegaver her

Det er nemt at løbe tør for julegaveideer. Og når det gør det, kan glæden ved at give forvandle sig til tvivl og frustration. De to tillægsord skal selvfølgelig ikke forbindes julen, så vi har her samlet en masse julegaveideer, der kommer til at begejstre den heldige modtager. Den tid du sparer på julegaveindkøb, kan du i stedet bruge på nogle af de andre af decembers mange gøremål.

Julegaveideer: Google Nest Audio

(Image credit: Google)

Med Googles seneste stemmestyrede højtaler får du bedre lyd end på de tidligere modeller. Den indbyggede Google Assistant lader dig styre stort set alle andre smarte enheder, og så kan du bruge den til praktiske gøremål som indkøbsliste, timere, nedtællinger, alarmer og påmindelser. En rigtig smart højtaler at have stående et centralt sted derhjemme.

Det billigere alternativ: Google Nest Mini (2. generation)

(Image credit: Google)

Hvis du ikke helt har budget til Nest Audio er Nest Mini et både billigt og fremragende alternativ. Den indbyggede Google Assistant er ens i de to højtalere, så her får du en fabelagtig enhed i forhold til prisen. Det er helt oplagt at sætte den i hjemmets andre rum, som børneværelset, køkkenet og badeværelset

Google Nest Protect (2. generation - batteridrevet)

(Image credit: Google)

Trygfonden køre i december en TV-kampagne, hvor du bliver opfordret til at give en røgalarm i julegave. Det kan vi selvfølgelig kun bakke op om, så derfor er vi nået til det sidste Google-produkt på listen her.

Google Nest Protect er flere gange kåret til verdens smarteste røgalarm. Det er den fordi den også advarer dig om kulilte og kan styres fra din telefon, hvor du kan slukke for alarmen. Se på mobilen hvor og hvad, der er registreret og få også besked om det af en tydelig, dansk stemme.

Apple AirPods Pro

(Image credit: Apple)

Apple AirPods Pro kan næsten kaldes en klassiker. Og det er stadig et virkelig godt køb: Virkelig god lyd, pod pasform og indbygget Siri. En no brainer, hvis du skal give en julegave til én, der ejer en iPhone.

Chromebook

(Image credit: Lenovo)

Chromebooks fås i mange forskellige udgaver og prisklasser. Fælles for dem er, at de gør brug af det Google-udviklede styresystem Chrome Os. Det betyder bl.a. at de er lynhurtige til at starte op, og gør brug af Google-tjenester som Docs og Sheets fuldt ud. For mange studerende vil det være en fin computer til noter og opgaveskrivning.

Nintendo Switch Lite

(Image credit: Nintendo)

Nintendo Switch Lite er den bedste håndholdte konsol lige nu. Som en kæmpe fordel understøtter den alle Nintendo Switch-spil, der kan spilles i Handheld Mode. 5,5" HD touch-skærm og op til seks timers batteritid.

OnePlus Nord

(Image credit: OnePlus)

I en tid hvor prisen på smartphones bare stiger og stiger vækker det opsigt når en mobilproducent formår at lave en telefon, der både er fornuftig og til en forholdsvis lav pris. Det er lige præcis sådan OnePlus Nord kan beskrives:

Garmin Vivofit 4

(Image credit: Garmin)

En smart aktivitetstracker med et års batteritid og farveskærm. Holder også øje med søvn. Der findes selvfølgelig masser af aktivitestrackere med mere avancerede funktioner til nogle andre priser. Men det her er et godt begynderarmbånd.