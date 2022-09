iPhone 14: forudbestillinger fra på fredag - plus pris annonceret ved Apple Event

iPhone 14 kan forudbestilles fra fredag den 9. september, ifølge Apples vicepræsident for iPhone-marketing Kaiann Drance. Hun annoncerede nyheden i eftermiddags under 'Far Out' Apple-eventen (opens in new tab) i Cupertino, Californien.

Udover at introducere den nye iPhone 14, annoncerede Apple også iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro og iPhone 14 Pro Max (opens in new tab)-modeller, som alle vil kunne forudbestilles den 9. september.

iPhone 14, Pro og Pro Max vil kunne købes fra den 16. september og iPhone 14 Plus-versionen fra den 7. oktober.

Hvis du ønsker at forudbestille den nyeste Apple-flagskibstelefon, så snart den er tilgængelig, skal du notere denne dato og være klar til at bestille på fredag. Selvom det er usandsynligt, at alle modeller bliver udsolgt med det samme, er det en god idé at afgive din ordre så tidligt, du kan.

iPhone 14 kan forudbestilles fra på frerdag

Forudbestillinger af iPhone 14 og iPhone 14 Plus åbner fredag den 9. september og vil være tilgængelige i handlen henholdsvis den 16. september og den 7. oktober. Det nøjagtige tidspunkt, hvor forudbestillingerne åbner er kl. 14.00.

I skrivende stund kan du kun se oplysninger om forudbestillinger hos Apple (opens in new tab), men mon ikke de danske mobiludbydere snart også lader dig forudbestille hos dem?

Hvor meget koster det at forudbestille iPhone 14?

Rygterne og læk om en prisstigning på den nye iPhone 14-serie - på grund af det nuværende globale økonomiske pres, pandemien og de skyhøje energiomkostninger - var trods alt ikke helt ubegrundede, men mindsteprisen for iPhone 14-forudbestilling vil ikke desto mindre starte ved samme pris som iPhone 13: 8.299,- kr.

Her er en oversigt over, hvor meget iPhone 14 vil koste at forudbestille:

iPhone 14 - 8.299,- kr.

- 8.299,- kr. iPhone 14 Plus - 9.299,- kr.

- 9.299,- kr. iPhone 14 Pro - 10.499,- kr.

- 10.499,- kr. iPhone 14 Pro Max - 11.499,- kr.

Hvad er nyt ved iPhone 14?

Apple leverer i høj grad sin sædvanlige iterative opgradering med standard iPhone 14 og den nye 14 Plus-model - med stort set samme skærm, chip og overordnede design.

Der, hvor Apple har lagt fokus i år, er på kamerasystemet, som inkluderer nye sensorer, bredere blændeåbninger og endnu mere beregningsmæssig trolddom. Hvis man skal tro Apples markedsføringssnak, får du op til 2,5 gange så meget ydelse i svagt lys i forhold til det gamle kamera.

De største opgraderinger i år er forbeholdt de to Pro-modeller, som får den nyeste Apple A16 Bionic-chip og et ret innovativt software-hardware-kompromis til frontkamerahuset - kaldet 'Dynamic Island'. Dette er i bund og grund et meget slanket hak, der nu inkluderer widget- og notifikationsunderstøttelse.

Pro-modellerne har også en række kameraopgraderinger, herunder et 48 MP hovedkamera med en 'Quad Pixel'-sensor. Det er større, har justeret brændvidder for bedre brugervenlighed og burde give en forbedret ydeevne i svagt lys.

Alle enheder i den nye iPhone 14-serie inkluderer understøttelse af satellit SOS-opkald, som ser ud til at tilbyde hurtig nødhjælp. Bemærk, Apple har udtalt, at dette vil være inkluderet gratis i de første to års tjeneste, men vil koste et abonnement efterfølgende.